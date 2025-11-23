സമ്മാനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കെണി ഒരുക്കും; ഓൺലൈൻ ചതിക്കുഴികൾക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി പോലീസ്

Editors Pick
സമ്മാനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കെണി ഒരുക്കും; ഓൺലൈൻ ചതിക്കുഴികൾക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി പോലീസ്
വിദേശത്തു നിന്നോ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നോ വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ അയച്ചുനൽകാം എന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് പണം തട്ടുന്ന ഈ രീതി വീണ്ടും വ്യാപകമാവുന്നതായാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.
കോഴിക്കോട് | സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ച് ആളുകളെ തട്ടിപ്പിനിരയാക്കുന്ന സൈബർ കുറ്റവാളികളുടെ പുതിയ രീതിക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ കേരള പോലീസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. വിദേശത്തു നിന്നോ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നോ വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ അയച്ചുനൽകാം എന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് പണം തട്ടുന്ന ഈ രീതി വീണ്ടും വ്യാപകമാവുന്നതായാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. ‘സമ്മാനം’ എന്ന ആകർഷകമായ വാഗ്ദാനത്തിലൂടെ ഇരകളുടെ ‘മാനം’ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഈ തട്ടിപ്പ് രീതിയെക്കുറിച്ച് ഓരോ പൗരനും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ പോലീസിന്റെ നിർദേശം.
കേവലം ഒരു ഫോൺ കോളിൽ അവസാനിക്കുന്നതല്ല ഈ തട്ടിപ്പ്. ഇരകളെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പല ഘട്ടങ്ങൾ ഇതിനു പിന്നിലുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയ സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ് ഫോമുകളിലൂടെയാണ് തട്ടിപ്പുകാർ ഇരകളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഇവർ ധനികരാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് വിദേശ പശ്ചാത്തലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യാജ വിവരങ്ങൾ നൽകി വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കുന്നു.
സൗഹൃദം ശക്തമാകുന്നതോടെ, ഇവർ നിങ്ങൾക്കായി ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ (ഗിഫ്റ്റ് കാർഡുകൾ, ആഭരണങ്ങൾ, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ലാപ്ടോപ്പുകൾ) അയച്ചുനൽകാം എന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. സമ്മാനങ്ങൾ പായ്ക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെയും അതിൽ ഇരയുടെ വിലാസം രേഖപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെയും ഫോട്ടോകൾ അയച്ചുനൽകുന്നത് തട്ടിപ്പിൻ്റെ ആധികാരികത വർധിപ്പിക്കും. ഇതോടെ, സമ്മാനം തൻ്റെ പേരിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇര പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു.
സമ്മാനം അയച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കസ്റ്റംസ്, എയർപോർട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റേത് എന്ന വ്യാജേന ഒരു ഫോൺ കോൾ ഇരയുടെ ഫോണിൽ എത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ പേരിലെത്തിയ വിലപിടിപ്പുള്ള പാർസലിന് കസ്റ്റംസ് തീരുവ അടയ്ക്കാതെ വിട്ടയക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വിളിക്കുന്നയാൾ അറിയിക്കും. നിശ്ചിത തുക ഉടൻ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ, നിയമനടപടികൾ നേരിടേണ്ടിവരും എന്ന ഭീഷണി ഇവർ മുഴക്കും. സമ്മാനം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ദുഃഖവും നിയമനടപടിയെക്കുറിച്ചുള്ള പേടിയും കാരണം ഇരകൾ പണം ആവശ്യപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഇതോടെ തട്ടിപ്പ് പൂർത്തിയാകുന്നു.
ലഭിക്കാത്ത സമ്മാനങ്ങൾക്കായി പണം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും, വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ചോർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈ തട്ടിപ്പിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത്.
സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ
- സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സൗഹൃദത്തിലാകുന്ന അജ്ഞാതർ വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്താൽ അത് പൂർണ്ണമായും അവഗണിക്കുക. ഒരു കാരണവശാലും വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളോ കൈമാറരുത്.
- കസ്റ്റംസ് വകുപ്പോ മറ്റ് സുരക്ഷാ ഏജൻസികളോ പാർസലുകളുടെ തീരുവ ഫോൺ കോൾ വഴി ആവശ്യപ്പെടാറില്ല. എല്ലാവിധ നടപടികളും ഔദ്യോഗിക ചാനലുകൾ വഴിയും രേഖാമൂലവുമാണ് നടക്കുക.
- പണം കൈമാറാതിരിക്കുക: കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസിൻ്റെ പേരിലോ, ഡെലിവറി ഫീസിൻ്റെ പേരിലോ പണം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് ഉടൻ തന്നെ തട്ടിപ്പാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക.
- ഓൺ ലൈൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾക്ക് ഇരയാവുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും മടിക്കാതെ 1930 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതി നൽകണം. സമയബന്ധിതമായ ഇടപെടൽ പണം തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിന് നിർണ്ണായകമാണ്.
