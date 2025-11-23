Connect with us

National

ഭീകരതക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ ഇരട്ടത്താപ്പ് പാടില്ല: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി

ജി20 ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന ഇന്ത്യ-ബ്രസീല്‍-ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഉച്ചകോടിയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മോദി

Published

Nov 23, 2025 8:13 pm |

Last Updated

Nov 23, 2025 8:13 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി | ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ ഇരട്ടത്താപ്പ് പാടില്ലെന്നും സമ്പൂര്‍ണ ഐക്യത്തോടെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനമാണ് ആവശ്യമെന്നും ജി20 ഉച്ചകോടിയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി.

ജി20 ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന ഇന്ത്യ-ബ്രസീല്‍-ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഉച്ചകോടിയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മോദി. യു എന്‍ രക്ഷാസമിതിയില്‍ കാലാനുസൃതമായിട്ടുള്ള പരിഷ്‌കരണം അനിവാര്യമാണെന്നും മോദി ആവര്‍ത്തിച്ചു. യു എന്‍ അടക്കമുള്ള ആഗോള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ യാഥാര്‍ഥ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും വളരെ അകലെയാണെന്നും മോദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ബ്രസീലുമായും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുമായും സാങ്കേതിക വിദ്യാ കൈമാറ്റത്തിന് സംവിധാനം വേണമെന്നും മോദി നിര്‍ദേശിച്ചു. അടുത്ത വര്‍ഷം ഇന്ത്യയില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന എ ഐ ഇംപാക്ട് ഉച്ചകോടിയിലേക്ക് മോദി നേതാക്കളെ ക്ഷണിച്ചു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Saudi Arabia

ജി 20 ഉച്ചകോടി; സഊദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വിവിധ രാഷ്ട്ര നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

Kerala

ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി അക്കാദമിക് കരിക്കുലം കാലോചിതമായി പരിഷ്‌കരിക്കണം: സയ്യിദ് മുനീറുല്‍ അഹ്ദല്‍

Kerala

ജനരോഷാഗ്നിയില്‍ പിണറായി സര്‍ക്കാരും എല്‍ ഡി എഫും കത്തിചാമ്പലാകും:രമേശ് ചെന്നിത്തല

Kerala

ഒരാഴ്ചക്കിടെ രണ്ട് ശസ്ത്രക്രിയ; കോഴഞ്ചേരി മുത്തൂറ്റ് എം ജി എം ആശുപത്രിയില്‍ വീട്ടമ്മ മരിച്ചു

Kerala

തിരുവനന്തപുരം ബഹ്‌റൈന്‍ ഗള്‍ഫ് എയര്‍ വിമാന സര്‍വീസുകളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിപ്പിച്ചു

National

ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് അതിര്‍ത്തികള്‍ ശാശ്വതമല്ല; സിന്ധ് നാളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയേക്കാം: രാജ്‌നാഥ് സിംഗ്

Editors Pick

സമ്മാനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കെണി ഒരുക്കും; ഓൺലൈൻ ചതിക്കുഴികൾക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി പോലീസ്