Connect with us

Kerala

ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി അക്കാദമിക് കരിക്കുലം കാലോചിതമായി പരിഷ്‌കരിക്കണം: സയ്യിദ് മുനീറുല്‍ അഹ്ദല്‍

നിലവിലെ പാഠ്യപദ്ധതി, ആധുനിക തൊഴില്‍ സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്കും ഉയര്‍ന്ന വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ മാറ്റങ്ങള്‍ക്കും അനുസൃതമായി നവീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

Published

Nov 23, 2025 9:51 pm |

Last Updated

Nov 23, 2025 9:51 pm

വണ്ടൂര്‍ |  സംസ്ഥാനത്തെ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി പാഠ്യപദ്ധതി കാലോചിതമായി പരിഷ്‌കരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് എസ് എസ് എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് മുനീറുല്‍ അഹ്ദല്‍ അഹ്‌സനി. നിലവിലെ പാഠ്യപദ്ധതി, ആധുനിക തൊഴില്‍ സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്കും ഉയര്‍ന്ന വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ മാറ്റങ്ങള്‍ക്കും അനുസൃതമായി നവീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

തൊഴിലധിഷ്ഠിതം,വൈജ്ഞാനിക ഭാരം കുറക്കല്‍, സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സംയോജനം, കരിയര്‍ ഓപ്പര്‍ച്യൂണിറ്റി എന്നിവയലിധിഷ്ഠിതമായ നവീകരണത്തിന്റെ സമയം അതിക്രമിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എസ് എഫ് മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി വണ്ടൂരില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്റ്റുഡന്റ്‌സ് ഗാലയുടെ സമാപന സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരിന്നു അദ്ദേഹം

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Saudi Arabia

ജി 20 ഉച്ചകോടി; സഊദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വിവിധ രാഷ്ട്ര നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

Kerala

ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി അക്കാദമിക് കരിക്കുലം കാലോചിതമായി പരിഷ്‌കരിക്കണം: സയ്യിദ് മുനീറുല്‍ അഹ്ദല്‍

Kerala

ജനരോഷാഗ്നിയില്‍ പിണറായി സര്‍ക്കാരും എല്‍ ഡി എഫും കത്തിചാമ്പലാകും:രമേശ് ചെന്നിത്തല

Kerala

ഒരാഴ്ചക്കിടെ രണ്ട് ശസ്ത്രക്രിയ; കോഴഞ്ചേരി മുത്തൂറ്റ് എം ജി എം ആശുപത്രിയില്‍ വീട്ടമ്മ മരിച്ചു

Kerala

തിരുവനന്തപുരം ബഹ്‌റൈന്‍ ഗള്‍ഫ് എയര്‍ വിമാന സര്‍വീസുകളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിപ്പിച്ചു

National

ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് അതിര്‍ത്തികള്‍ ശാശ്വതമല്ല; സിന്ധ് നാളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയേക്കാം: രാജ്‌നാഥ് സിംഗ്

Editors Pick

സമ്മാനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കെണി ഒരുക്കും; ഓൺലൈൻ ചതിക്കുഴികൾക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി പോലീസ്