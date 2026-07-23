Connect with us

Kerala

നിതിന്‍ രാജിന്റെ മരണം: ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി നേരിട്ട് ഹാജരാകണം; ഡോ. റാമിന്റെ അറസ്റ്റിലെ വീഴ്ചയില്‍ വിശദീകരണം നല്‍കണമെന്ന് കോടതി

ഡോ. റാമിനെ വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അപേക്ഷ കോടതി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് നിര്‍ദേശം.

Published

Jul 23, 2026 12:54 pm |

Last Updated

Jul 23, 2026 12:54 pm

കൊച്ചി| അഞ്ചരക്കണ്ടി ദന്തല്‍ കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥി നിതിന്‍ രാജിന്റെ മരണത്തില്‍ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഡി വൈഎസ്പിയോട് നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്ന് കോടതി. മുഖ്യപ്രതി ഡോ. എംകെ റാമിന്റെ അറസ്റ്റിലെ വീഴ്ചയില്‍ തലശ്ശേരി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സ്‌പെഷന്‍സ് കോടതിയില്‍ നേരിട്ട് വിശദീകരണം നല്‍കണമെന്നാണ് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഡിവൈഎസ്പി സുധീര്‍ കല്ലനോടാണ് നേരിട്ട് ഹാജരാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഡോ. റാമിനെ വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അപേക്ഷ കോടതി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കോടതിയുടെ നിര്‍ദേശം.

രണ്ട് ദിവസം മുന്‍പായിരുന്നു ഒളിവില്‍ കഴിയുകയായിരുന്ന ഡോ. എംകെ റാമിനെ കുടകില്‍ നിന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. നിതിന്‍ രാജിന്റെ മരണം നടന്ന് 100 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് റാമിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ പ്രതിയെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കാന്‍ സമയത്ത് പോലീസിന് ഗുരുതര വീഴ്ച സംഭവിച്ചിരുന്നു. പ്രതിക്ക് മനസിലാകുന്ന ഭാഷയില്‍ ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് അറസ്റ്റ് വ്യക്തമാക്കിയില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോടതിയ്ക്ക് പ്രതിയെ വിട്ടയക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു.

നേരത്തെ ഹൈക്കോടതിയും പോലീസിനെ വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. കേസ് അലംഭാവത്തോടെയാണ് പൊലീസ് കൈകാര്യം ചെയ്തതെന്നും പ്രതിയെ പിടികൂടാന്‍ ഒരു നടപടിയും പോലീസ് എടുത്തില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു.

Content Highlights:
The Thalassery Principal Sessions Court ordered Crime Branch DySP Sudheer Kallan to appear directly over lapses in arresting Dr. MK Ram in the Nithin Raj death case. The court asked for an explanation after procedural failures previously led to the accused being released.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

സ്‌കൂളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തില്‍ ചത്ത തേള്‍; നൂറിലധികം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ആശുപത്രിയില്‍

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള കേസ്: ഈ മാസം അവസാനം കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചില്ലെങ്കില്‍ സര്‍ക്കാറിന്റെ അതൃപ്തി ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിക്കും- മന്ത്രി കെ മുരളീധരന്‍

Kerala

നിതിന്‍ രാജിന്റെ മരണം: ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി നേരിട്ട് ഹാജരാകണം; ഡോ. റാമിന്റെ അറസ്റ്റിലെ വീഴ്ചയില്‍ വിശദീകരണം നല്‍കണമെന്ന് കോടതി

National

ഗൃഹസന്ദര്‍ശനം, ഫോണ്‍ വിളി, വാട്‌സാപ് ലൊക്കേഷന്‍; പ്രതിഷേധക്കാരെ തടയാന്‍ ഡിജിറ്റല്‍ നീക്കങ്ങളുമായി മുംബൈ പോലീസ്

Kerala

എസ്എന്‍ ഓപ്പണ്‍ സര്‍വകലാശാല സ്വന്തം കെട്ടിടത്തിലേക്ക്; 90 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു; മന്ത്രി റോജി എം ജോണ്‍

Kerala

ജോലിക്കിടെ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ പോയ യുവാവ് ട്രെയിന്‍തട്ടി മരിച്ച നിലയില്‍; ബൈക്ക് സമീപത്തെ മെട്രോ സ്റ്റേഷന്‍ പരിസരത്ത്

Kerala

'എന്തെങ്കിലും വസ്തുതയുണ്ടോയെന്ന് ചോദിക്കാമായിരുന്നില്ലെ, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വേട്ടയാടുന്നത് '; മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ വികാരാധീനയായി പി കെ ശ്രീമതി