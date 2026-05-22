ഹോണ്ട സിറ്റി ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു; പ്രാരംഭ വില 11.99 ലക്ഷം രൂപ
ന്യൂഡൽഹി | പ്രമുഖ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ഹോണ്ട കാർസ് ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ജനപ്രിയ സെഡാൻ മോഡലായ ഹോണ്ട സിറ്റിയുടെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ് വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഡൽഹി എക്സ്ഷോറൂം വില പ്രകാരം 11.99 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് വാഹനത്തിന്റെ പ്രാരംഭ വില ആരംഭിക്കുന്നത്. മിഡ്സൈസ് സെഡാൻ വിപണിയിൽ മത്സരം കടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തങ്ങളുടെ മുൻനിര മോഡലിനെ കൂടുതൽ ആകർഷകമായ മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് ഹോണ്ട ഇത്തവണ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു തലമുറ മാറ്റമല്ലെങ്കിലും നിലവിലുള്ള മോഡലിൽ വരുത്തിയ കാര്യമായ അപ്ഡേറ്റുകൾ വാഹനത്തിന് പുതിയൊരു ലുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട്.
പ്രധാനമായും കോസ്മെറ്റിക് മാറ്റങ്ങളാണ് ഹോണ്ട സിറ്റിയുടെ പുതിയ പതിപ്പിൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മുൻവശത്തെ ഗ്രില്ലിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയും ബമ്പർ കൂടുതൽ ആകർഷകമായി പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം പുത്തൻ അലോയ് വീലുകളും വാഹനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റിംഗിൽ വരുത്തിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ കാറിന് കൂടുതൽ മൂർച്ചയുള്ളതും വൃത്തിയുള്ളതുമായ ഡിസൈൻ ഭാവം നൽകുന്നു. ഹോണ്ട സിറ്റിയുടെ പരമ്പരാഗതമായ തനിമ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ വിപണിയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കാറിന്റെ ഉള്ളിലെ രൂപരേഖയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളില്ലെങ്കിലും ഫീച്ചറുകളുടെ പട്ടിക ഹോണ്ട കൂടുതൽ വിപുലീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്മാർട്ട്ഫോൺ കണക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള വലിയ ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം, ഡിജിറ്റൽ ഡ്രൈവർ ഡിസ്പ്ലേ, കണക്റ്റഡ് കാർ സാങ്കേതികവിദ്യ, സൺറൂഫ് എന്നിവ പുതിയ മോഡലിലും തുടരുന്നു. ഇതിനൊപ്പം സുരക്ഷയ്ക്ക് ഏറെ മുൻഗണന നൽകുന്ന ഹോണ്ട സെൻസിങ് എ ഡി എ എസ് പാക്കേജ് പുതിയ പതിപ്പിലും പ്രധാന ആകർഷണമായി തുടരുമെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം വാഹനത്തിന്റെ എഞ്ചിനിലോ മറ്റ് സാങ്കേതിക വശങ്ങളിലോ കമ്പനി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടില്ല. നിലവിലുള്ള 1.5 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിരേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് പുതിയ പതിപ്പിനും കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇത് മാനുവൽ, സി വി ടി ഗിയർബോക്സ് ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാകും. പവർട്രെയിനിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താതെ വാഹനത്തിന്റെ ലുക്കിലും ഫീച്ചറുകളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിപണിയിൽ കൂടുതൽ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാനാണ് കമ്പനി ശ്രമിക്കുന്നത്.
വിപണിയിൽ ഹ്യുണ്ടായ് വെർണ, ഫോക്സ്വാഗൺ വിർട്ടസ്, സ്കോഡ സ്ലാവിയ തുടങ്ങിയ കരുത്തരായ എതിരാളികളോടാണ് പുത്തൻ ഹോണ്ട സിറ്റി മത്സരിക്കുക.
വിവിധ വകഭേദങ്ങളുടെ ഡൽഹി എക്സ്ഷോറൂം വില വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു:
പെട്രോൾ മാനുവൽ വകഭേദങ്ങൾ:
എസ് വി – 11.99 ലക്ഷം രൂപ
വി – 13.29 ലക്ഷം രൂപ
സെഡ് എക്സ് – 15.25 ലക്ഷം രൂപ
സെഡ് എക്സ് പ്ലസ് – 16.14 ലക്ഷം രൂപ
പെട്രോൾ സി വി ടി വകഭേദങ്ങൾ:
വി – 14.29 ലക്ഷം രൂപ
സെഡ് എക്സ് – 16.25 ലക്ഷം രൂപ
സെഡ് എക്സ് പ്ലസ് – 17.14 ലക്ഷം രൂപ
സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡ് വകഭേദം:
സെഡ് എക്സ് പ്ലസ് – 20.99 ലക്ഷം രൂപ
Content Highlights:
Honda Cars India has launched the updated City sedan with a starting price of Rs. 11.99 lakh (ex-showroom Delhi). The facelift features cosmetic exterior updates, refreshed alloy wheels, enhanced connected car features, and the advanced Honda Sensing ADAS suite. Mechanically, it retains the dependable 1.5-litre naturally aspirated petrol engine with manual and CVT options, continuing its rivalry against the Hyundai Verna and Skoda Slavia.