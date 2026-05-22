മാരുതി സുസുക്കി കാറുകൾക്ക് ജൂൺ മുതൽ വില വർധിക്കും; മുപ്പതിനായിരം രൂപ വരെ കൂടിയേക്കും
നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ വിലയിലുണ്ടായ വർധനവും വിപണിയിലെ ഉയർന്ന പണപ്പെരുപ്പവുമാണ് വില കൂട്ടാൻ നിർബന്ധിതമാക്കുന്നതെന്നാണ് കമ്പനി അധികൃതർ പറയുന്നത്.
ന്യൂഡൽഹി | രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ മാരുതി സുസുക്കി തങ്ങളുടെ വിവിധ മോഡൽ കാറുകളുടെ വില വർധിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. 2026 ജൂൺ മുതൽ പുതിയ വിലവർധനവ് നിലവിൽ വരുമെന്ന് കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. ബി എസ് ഇ, എൻ എസ് ഇ തുടങ്ങിയ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾക്ക് നൽകിയ റെഗുലേറ്ററി ഫയലിംഗിലാണ് കമ്പനി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
വിവിധ മോഡലുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് 30,000 രൂപ വരെയാണ് വില വർധിക്കുക. എല്ലാ മോഡലുകൾക്കും ഒരേപോലെയുള്ള വർധനവായിരിക്കില്ല ബാധകമാകുക. ഓരോ കാറിന്റെയും സെഗ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് വിലയിൽ മാറ്റം വരും. 2026 വർഷത്തിൽ മാരുതി സുസുക്കി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആദ്യ വിലവർധനവാണിത്.
നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ വിലയിലുണ്ടായ വർധനവും വിപണിയിലെ ഉയർന്ന പണപ്പെരുപ്പവുമാണ് വില കൂട്ടാൻ നിർബന്ധിതമാക്കുന്നതെന്നാണ് കമ്പനി അധികൃതർ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി ആഭ്യന്തര ചെലവ് ചുരുക്കൽ നടപടികളിലൂടെ ഉൽപ്പാദന ചെലവിലുണ്ടായ വർധനവ് ഉപഭോക്താക്കളെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ കമ്പനി തന്നെയായിരുന്നു വഹിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് ഉയർന്ന തോതിൽ തുടരുന്നതിനാലും അനുകൂലമല്ലാത്ത വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾ മാറാത്തതിനാലും ചെലവിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് കൈമാറാൻ കമ്പനി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. എങ്കിലും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരമാവധി കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുമെന്നും മാരുതി സുസുക്കി അറിയിച്ചു.
ചെറിയ കാറുകളുടെ ജി എസ് ടി മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളെ തുടർന്ന് 2025 അവസാനത്തോടെ മാരുതി സുസുക്കി തങ്ങളുടെ എൻട്രി, മിഡ് ലെവൽ കാറുകൾക്ക് വില കുറച്ചിരുന്നു. ഇത് സാധാരണക്കാരായ കാർ വാങ്ങുന്നവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്നു നൽകിയത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ച വിലവർധനവ് നേരിയതാണെങ്കിലും മുൻപ് ജി എസ് ടി മാറ്റം വഴി ലഭിച്ച വിലക്കുറവിന്റെ ആനുകൂല്യം പടിപടിയായി ഇല്ലാതാകാൻ ഇത് കാരണമായേക്കും.
ഇന്ധനവില വർധനവ് മൂലം ഉപഭോക്താക്കൾ വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മാരുതിയുടെ ഈ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം വരുന്നത്. ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലയിലെ പ്രതിസന്ധികൾ കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലയിൽ ലിറ്ററിന് 4 രൂപ വരെ വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ സി എൻ ജി വിലയിലും യൂണിറ്റിന് 2 രൂപയുടെ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്ധനവില ഉയരുന്നതിനൊപ്പം വാഹനങ്ങളുടെ വിലയും വർധിക്കുന്നത് വരും ആഴ്ചകളിൽ പുതിയ കാർ വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇരട്ടി പ്രഹരമാകും.
Maruti Suzuki India has announced a vehicle price hike of up to Rs. 30,000 across its portfolio, effective from June 2026. The company cited escalating input costs and persistent inflationary pressures as the reasons for passing a portion of the cost burden to consumers. This price adjustment comes closely after recent fuel price hikes across the country, adding financial pressure on potential car buyers.