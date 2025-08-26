Kerala
മുകേഷ് രാജിവെക്കേണ്ട; രാഹുല് രാജിവെക്കാത്തത് ക്രിമിനല് മനസുള്ളതിനാൽ: എം വി ഗോവിന്ദൻ
മുകേഷ് കേസിൽ വിധി വരുമ്പോള് പറയാമെന്നും ഗോവിന്ദൻ
ഇടുക്കി | മുകേഷ് എം എല് എയുടെ കേസ് പതിറ്റാണ്ടുകള്ക്ക് മുമ്പുള്ളതാണെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ. മുകേഷ് രാജിവെക്കേണ്ടതില്ലെന്നും രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിൽ രാജിവെക്കാത്തത് ക്രിമിനല് മനസുള്ളതുകൊണ്ടാണെന്നും ഗോവിന്ദ്ൻ പറഞ്ഞു.
രാഹുലിൻ്റെ വോയ്സ് റെക്കോര്ഡുകൾ കേട്ടാല് തന്നെ അറിയാം എത്ര ക്രൂരമാണെന്ന്. കേസിനേക്കാള് പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവുകള് വന്നതുകൊണ്ടാണ് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ നടപടി എടുത്തത്. മുകേഷ് കേസിൽ വിധി വരുമ്പോള് പറയാമെന്നും എം വി ഗോവിന്ദന് പറഞ്ഞു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
ജമ്മുവിൽ മേഘവിസ്ഫോടനം; 10 പേർ മരിച്ചു, നദികൾ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു
Kerala
ഓപറേഷന് ലൈഫ്: മിന്നല് പരിശോധനയില് പിടികൂടിയത് 4,513 ലിറ്റര് സംശയാസ്പദ വെളിച്ചെണ്ണ
Kerala
മുകേഷ് രാജിവെക്കേണ്ട; രാഹുല് രാജിവെക്കാത്തത് ക്രിമിനല് മനസുള്ളതിനാൽ: എം വി ഗോവിന്ദൻ
Kerala
ഓണാഘോഷത്തിനിടെ കടന്നല്ക്കൂട് ഇളകി; നൂറോളം വിദ്യാര്ഥികള്ക്കും ഒരധ്യാപകനും കുത്തേറ്റു
International
സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട്: ശ്രീലങ്കന് മുന് പ്രസിഡന്റ് റനില് വിക്രമസിംഗെയ്ക്ക് ജാമ്യം
Kerala
നാഷണല് സര്വീസ് സ്കീം; സംസ്ഥാന കോര്ഡിനേറ്ററുടെ താത്ക്കാലിക ചുമതല ഡോ. ഡി ദേവിപ്രിയക്ക്
Ongoing News