Eranakulam
മകന്റെ കുത്തേറ്റ് മാതാവ് ആശുപത്രിയില്
കൊച്ചി കോര്പറേഷന് മുന് കൗണ്സിലര് ഗ്രേസി ജോസഫിനാണ് കുത്തേറ്റത്.
Kozhikode
മര്കസ് മെഡിക്കല് കോളജും ചെന്നൈ ക്രസന്റും ധാരണാപത്രത്തില് ഒപ്പുവച്ചു
Kerala
യുവാവിനെ നടുറോഡില് കുത്തിപ്പരുക്കേല്പ്പിച്ചു; രക്ഷപ്പെടാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പ്രതിക്ക് വാഹനാപകടത്തില് പരുക്ക്
Kerala
എം ആര് അജിത് കുമാറിന്റെ വിവാദ ട്രാക്ടര് യാത്ര; വിവരം റിപോര്ട്ട് ചെയ്ത ഡി വൈ എസ് പിക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം
National
യുവാവ് കാറിനുള്ളില് വെടിയേറ്റു മരിച്ച നിലയില്; കാമുകി അറസ്റ്റില്
Kerala
തുറമുഖത്തെ സൗകര്യങ്ങള് കാണുക ലക്ഷ്യം; സൈനികരുമായി നാവികസേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പല് വിഴിഞ്ഞത്ത്
Kerala