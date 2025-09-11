Connect with us

Eranakulam

മകന്റെ കുത്തേറ്റ് മാതാവ് ആശുപത്രിയില്‍

കൊച്ചി കോര്‍പറേഷന്‍ മുന്‍ കൗണ്‍സിലര്‍ ഗ്രേസി ജോസഫിനാണ് കുത്തേറ്റത്.

Published

Sep 11, 2025 11:21 pm |

Last Updated

Sep 11, 2025 11:21 pm

കൊച്ചി | മകന്റെ കുത്തേറ്റ് മാതാവിന് പരുക്ക്. കൊച്ചി കോര്‍പറേഷന്‍ മുന്‍ കൗണ്‍സിലര്‍ ഗ്രേസി ജോസഫിനാണ് കുത്തേറ്റത്.

ഗ്രേസിയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

സംഭവത്തിനു ശേഷം മകന്‍ ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു.

