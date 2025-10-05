Connect with us

Kozhikode

പ്രൊഫഷണല്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കിടയില്‍ കൂടുതല്‍ അക്കാദമിക ഗവേഷണങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നുവരുന്നത് ശുഭപ്രതീക്ഷ: എസ് എസ് എഫ് റിസര്‍ച്ച് വെബിനാര്‍

പതിനേഴാമത് പ്രൊഫഷണല്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ സംഗമം, പ്രൊഫ്സമ്മിറ്റ് ഒക്ടോബര്‍ 10,11,12 തിയ്യതികളിലായി കോട്ടക്കലില്‍ നടക്കും.

Published

Oct 05, 2025 5:25 pm |

Last Updated

Oct 05, 2025 5:25 pm

കോഴിക്കോട് | രാജ്യത്തെ വിവിധ പ്രൊഫഷണല്‍ കോളജുകളില്‍ ഡിഗ്രി തലങ്ങളില്‍ നിന്നുതന്നെ കൂടുതല്‍ അക്കാദമിക ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വരുന്നത് ശുഭപ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നതാണെന്ന് കോഴിക്കോട് എന്‍ ഐ ടി കെമിസ്ട്രി വിഭാഗം മേധാവിയും ഗവേഷകനുമായ ഡോ. എ സുജിത്ത്. പതിനേഴാമത് എഡിഷന്‍ പ്രൊഫ്സമ്മിറ്റിന് മുന്നോടിയായി എസ് എസ് എഫ് കേരള കാമ്പസ് സിന്‍ഡിക്കേറ്റിനു കീഴില്‍ നടത്തിയ ‘ടേണിങ് ഐഡിയാസ് ഇന്‍ ടു റിസര്‍ച്ച് പേപ്പേഴ്‌സ്’ എന്ന സെഷനില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

വിവിധ സ്ട്രീമുകളിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി ഒരുക്കിയ വെബിനാറുകളായ ‘ഗേറ്റ് വേ ടു ഗേറ്റ്’ന് കോഴിക്കോട് എന്‍ ഐ ടിയിലെ റിസര്‍ച്ച് സ്‌കോളര്‍ എം മുദസിറും, ഒന്നാം വര്‍ഷ എം ബി ബി എസ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി ‘യുവര്‍ ജേര്‍ണി ബിഗിന്‍സ് ഹിയര്‍: എം ബി ബി എസ് ഓറിയന്റേഷ’ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് മെഡിസിന്‍ വിഭാഗം പി ജി വിദ്യാര്‍ഥി ഡോ. വി ടി തന്‍വീര്‍, തൃശൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥി മാസിന്‍ എന്നിവരും, ‘മെഡിസിന്‍ ഇന്‍ ദി ജെന്‍-സി ഇറ’ വെബിനാറിന് ഡെവലപ്പ്‌മെന്റല്‍ പീഡിയാട്രിഷന്‍ ഡോ. ഇപി ഷാഫിയും നേതൃത്വം നല്‍കി.

പതിനേഴാമത് പ്രൊഫഷണല്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ സംഗമം, പ്രൊഫ്സമ്മിറ്റ് ഒക്ടോബര്‍ 10,11,12 തിയ്യതികളിലായി കോട്ടക്കലില്‍ നടക്കും. വിവിധ പ്രൊഫഷണല്‍ കോളജുകളില്‍ നിന്നായി മൂവായിരത്തോളം പ്രൊഫഷണല്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പങ്കെടുക്കും. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കും രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുവാനും സന്ദര്‍ശിക്കുക: profsummit.in

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

യുവാവ് ക്വാര്‍ട്ടേഴ്‌സില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍; ഉടമ പിടിയില്‍

Kerala

സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരം; പ്രകാശ് രാജ് ജൂറി ചെയര്‍മാന്‍

National

ഡാര്‍ജിലിങ് ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍; മരണം 20 ആയി

Kerala

യു ഐ ഡി ഇല്ലാത്തവരായി കണ്ടെത്തിയ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനം വൈകുന്നു; അധ്യാപക തസ്തികകള്‍ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം

Kuwait

കുവൈത്തില്‍ ജനുവരി-ഒക്ടോബര്‍ കാലയളവില്‍ നാടുകടത്തിയത് 29,000ത്തിനടുത്ത് പ്രവാസികളെ

Kerala

പേവിഷബാധയേറ്റു മരണം; പത്തനംതിട്ട ജനറല്‍ ആശുപത്രിക്കെതിരെ പരാതി

Kerala

ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് ഉടച്ചുവാര്‍ക്കണം, ശബരിമല തട്ടിപ്പില്‍ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണം: വെള്ളാപ്പള്ളി