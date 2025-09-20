Kerala
കാണാതായ യുവാവ് പാറക്കുളത്തില് മരിച്ച നിലയില്
ശനിയാഴ്ച പകല് വീടിനു സമീപമുള്ള ഇഞ്ചക്കുഴി പാറമടയിലെ വെള്ളക്കെട്ടില് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
കോഴഞ്ചേരി | യുവാവിനെ പാറക്കുളത്തില് മുങ്ങി മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി. നാരങ്ങാനം മുള്ളന് മുരുപ്പേല് വീട്ടില് അഭിരങ്ക് കെ എസ് (24) നെ ആണ് വീടിനു സമീപം പാറക്കുളത്തില് മരിച്ചനിലയില് കണ്ടെത്തിയത്.
വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഇയാളെ കാണാതായതായി വീട്ടുകാര് പോലീസില് അറിയിച്ചിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച പകല് വീടിനു സമീപമുള്ള ഇഞ്ചക്കുഴി പാറമടയിലെ വെള്ളക്കെട്ടില് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. പത്തനംതിട്ട നിന്നും ഫയര്ഫോഴ്സെത്തി മൃതദേഹം കരയ്ക്കെടുക്കുകയായിരുന്നു. ആറന്മുള പോലീസ് മേല് നടപടികള് സ്വീകരിച്ചു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
International
സൈബര് ആക്രമണം;ഹീത്രോ, ബ്രസ്സല്സ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള യൂറോപ്യന് വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തങ്ങള് തടസ്സപ്പെട്ടു
Kerala
കാണാതായ യുവാവ് പാറക്കുളത്തില് മരിച്ച നിലയില്
Kerala
നിരീശ്വരവാദം പറയും; മുഖ്യമന്ത്രിയടക്കം ഭൂരിപക്ഷം കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ഭക്തര്: വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്
Kerala
ഓപ്പറേഷന് കാപ്പ; രണ്ട് വനിതാ ഗുണ്ടകളെ നാടുകടത്തി
National
എച്ച് വൺ ബി വിസ നിയന്ത്രണം: മോദി ദുർബലനായ പ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി
Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു കുട്ടിക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു
Kerala