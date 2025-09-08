Kerala
മങ്കടയില് കാണാതായ യുവാവിനെ വീട്ടിലെ കിണറ്റില് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി
മങ്കടയില് കാണാതായ യുവാവിനെ വീട്ടിലെ കിണറ്റില് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി
മലപ്പുറം|മലപ്പുറം മങ്കടയില് കാണാതായ യുവാവിനെ വീട്ടിലെ കിണറ്റില് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി. മങ്കട സ്വദേശി നഫീസ് (36) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രി നഫീസിനെ കാണാതാവുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ചേര്ന്ന് തിരച്ചില് നടത്തി. എന്നാല് നഫീസിനെ കണ്ടെത്താന് സാധിച്ചില്ല.
പിന്നാലെ കുടുംബം മങ്കട പോലീസിലും പരാതി നല്കി. രാവിലെ വീണ്ടും തിരയുന്നതിനിടെയാണ് വീട്ടിലെ കിണറ്റില് യുവാവിനെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. അതേസമയം എങ്ങനെയാണ് നഫീസ് കിണറ്റില് വീണതെന്ന കാര്യത്തില് വ്യക്തതയില്ല. മങ്കട പോലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി തുടര്നടപടികള് സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
സേനക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന പോലീസുകാരെ സര്ക്കാര് കൈകാര്യം ചെയ്യും; മര്ദ്ദനം ഇടത് നയമല്ല: മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി
National
ദി ടെലഗ്രാഫ് എഡിറ്റര് സങ്കര്ഷന് ഠാക്കൂര് അന്തരിച്ചു
Uae
അഡിഹെക്സ് സമാപിച്ചു
Uae
ലോ പ്രഷർ സിസ്റ്റം: തയ്യാറെടുത്ത് ഫുജൈറ മുനിസിപ്പാലിറ്റി
Uae
എണ്ണയിതര ജി ഡി പി പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക്
Kerala
ബെംഗളുരുവില് മലയാളി വിദ്യാര്ത്ഥിയെ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയില് കണ്ടെത്തി
Kerala