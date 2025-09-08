Ongoing News
ഐ സി എഫ് കുവൈത്ത് മീലാദ് സമ്മേളനം പ്രൗഢമായി
സമസ്ത സെക്രട്ടറി പേരോട് അബ്ദുർറഹ്മാൻ സഖാഫി മുഖ്യാതിഥിയായി
കുവൈത്ത് സിറ്റി | പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി (സ്വ)യുടെ 1500ാം ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഐ സി എഫ് കുവൈത്ത് നാഷണൽ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച മീലാദ്, സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം പ്രൗഢമായി. തിരുവസന്തം 1500 എന്ന ശീർഷകത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ക്യാമ്പയിൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രവാചക ജീവിതത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഉർദു, അറബി, മലയാളം ഭാഷകളിൽ എഴുതപ്പെട്ട കാവ്യശാഖകളുടെ ആലാപനങ്ങൾ നടന്നു.
കുവൈത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഏരിയകളിൽ നിന്നായി നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു. സമസ്ത കേരള ജംഇയത്തുൽ ഉലമ സെക്രട്ടറി പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി മുഖ്യാതിഥിയായി. അരക്ഷിതത്വവും അശാന്തിയും വ്യാപകമായി പടർന്ന സമൂഹത്തിൽ സമാധാനത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും സംസ്ഥാപനം സാധ്യമാക്കിയാണ് പ്രവാചകൻ മടങ്ങിയതെന്നും പ്രവാചക തിരുമേനിയുടെ ജീവിതവും സന്ദേശവും പുതിയ കാലത്ത് കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഹുബ്ബുറസൂൽ പ്രഭാഷണത്തിൽ പേരോട് അബ്ദുർറഹ്മാൻ സഖാഫി പറഞ്ഞു. നബി തിരുമേനിയുടെ ജീവിത സന്ദേശങ്ങളെ അനുധാവനം ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച വരാതിരിക്കാൻ വിശ്വാസി സമൂഹം കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണം. സർവ ജീവികളോടും കാരുണ്യം എന്ന ആശയത്തെ ജീവിതം കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ച പ്രവാചകനെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ പുതിയ കാലത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ഉണർത്തി.
സാൽമിയ നജാത്ത് സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൽ ഐ സി എഫ് കുവൈത്ത് നാഷനൽ പ്രസിഡന്റ് അലവി സഖാഫി തെഞ്ചേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അഹ്മദ് സഖാഫി കാവനൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ശിഫാ അൽ ജസിറ ഹെഡ് ഓഫ് ഓപറേഷൻസ്, അസീം സേട്ട് സുലൈമാൻ ആശംസകൾ നേർന്നു.
സമ്മേളനത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി നടന്ന ബുർദ, മൗലിദ് പാരായണത്തിന് സയ്യിദ് സാദിഖ് തങ്ങൾ, ഹൈദറലി സഖാഫി, മുഹമ്മദ് അസ്ഗർ ഫാദിലി, ശുക്കൂർ മൗലവി, മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫി, ബഷീർ അണ്ടിക്കോട് നൗഫൽ ബാഖവി, ശംസുദ്ധീൻ കാമിൽ സഖാഫി, ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാർ വെണ്ണിയോട് നേതൃത്വം നൽകി. കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ ആത്മകഥ ‘വിശ്വാസപൂർവം’ ആസ്പദമാക്കി നടന്ന ബുക്ക് ടെസ്റ്റിലെ വിജയികൾക്ക് പേരോട് അബ്ദുർറഹ്മാൻ സഖാഫി ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകി.
കെ സി എഫ് നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ സഖാഫി, അബ്ദുൽ അസീസ് കാമിൽ സഖാഫി, ഫൈസൽ ജബർ അൽ മുതൈരി, അബ്ദുല്ല വടകര, അബു മുഹമ്മദ് സംബന്ധിച്ചു. അബ്ദുർറസാഖ് സഖാഫി, നവാസ് ശംസുദ്ധീൻ, അബ്ദുല്ലത്വീഫ് തോണിക്കര, അബ്ദുൽ ഗഫൂർ എടതിരുത്തി, റഫീഖ് കൊച്ചനൂർ പരിപാടികൾ ഏകോപിപ്പിച്ചു. സാലിഹ് കിഴക്കേതിൽ സ്വാഗതവും സമീർ മുസ്ലിയാർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
