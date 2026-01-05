Kerala
'ബോംബ് പൊട്ടുമെന്നു പറഞ്ഞെങ്കിലും പൊട്ടിയില്ല, വിസ്മയവും ഉണ്ടാകില്ല'
നേമത്ത് ശിവന്കുട്ടി മത്സരിക്കുമെന്നും ഇല്ലെന്നും പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല
തിരുവനന്തപുരം | നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് നൂറിലധികം സീറ്റുകള് നേടുമെന്നും വിസ്മയമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി ഡി സതീശനെ തള്ളി സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദന്. ബോംബ് പൊട്ടുമെന്ന് പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പൊട്ടിയില്ലല്ലോ. അതുപോലെ നൂറും പൊട്ടുമെന്നായിരുന്നു എം വി ഗോവിന്ദന്റെ പരിഹാസം. ഒരു വിസ്മയവും ഉണ്ടാകാന് പോകുന്നില്ല. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ മൂന്നാം തവണയും അധികാരത്തില് വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു
തൊണ്ടിമുതല് കേസില് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആന്റണി രാജുവിനെ എംഎല്എ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അയോഗ്യനാക്കിയ സംഭവത്തിലും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. 30 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പുളള കേസാണെന്നും എല്ഡിഎഫിന് എന്ത് തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. നേമത്ത് ശിവന്കുട്ടി മത്സരിക്കുമെന്നും ഇല്ലെന്നും പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല. ഇതുവരെ ഒരു ചര്ച്ചയും നടന്നിട്ടില്ലെന്നും എം വി ഗോവിന്ദന് പറഞ്ഞു