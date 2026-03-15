Kerala

സഞ്ജു സാംസണ് കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ സ്വീകരണം നാളെ

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ മുഖ്യാതിഥിയാകും

Published

Mar 15, 2026 11:48 pm |

Last Updated

Mar 15, 2026 11:48 pm

തിരുവനന്തപുരം | ട്വന്റി 20 ലോകകപ് കിരീടം നേടിയ ഇന്ത്യന്‍ ടീമംഗവും ടൂര്‍ണമെന്റിന്റെ താരവുമായ സഞ്ജു സാംസണ് കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ സ്വീകരണം നാളെ.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ മുഖ്യാതിഥിയാകും. മന്ത്രിമാരായ വി ശിവന്‍ കുട്ടി, ജി ആര്‍ അനില്‍ എന്നിവരും കെ സി എ ഭാരവാഹികളും പങ്കെടുക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവില്‍ വന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഇന്ന് വൈകിട്ട് സഞ്ജുവിന് നല്‍കാന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ആദരിക്കല്‍ ചടങ്ങ് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം മംഗലപുരത്ത് പുതുതായി പണിത സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലാണ് സഞ്ജുവിന് ആദരം നല്‍കുന്നത്. മംഗലപുരത്ത് അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ കെ സി എ പണിത സ്റ്റേഡിയമാണ് വൈകിട്ട് ആറിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. അത്യാധുനിക എല്‍ ഇ ഡി ഫ്‌ളഡ്ലൈറ്റ് സ്വിച്ച് ഓണ്‍ കര്‍മം കായിക മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാന്‍ നിര്‍വഹിക്കും.

 

 

 

Related Topics:
Qatar

ഖത്തറിൽ ഒരാഴ്ചത്തെ ചെറിയ പെരുന്നാൾ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

Ongoing News

മുണ്ടക്കൈ ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍ : 13 ഉന്നതി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് കൂടി വയനാട് ടൗണ്‍ഷിപ്പ് പദ്ധതി മാതൃകയില്‍ വീട്

From the print

ആദ്യലാപ്പില്‍ മുന്നിലെത്തി എല്‍ ഡി എഫ്

Kerala

എ പത്മകുമാറിനെ എല്‍ ഡി എഫ് പദവിയില്‍ നിന്ന് നീക്കി; പാര്‍ട്ടി നടപടി ഇന്ന് ഉണ്ടായേക്കും

Kerala

സീറ്റ് ചര്‍ച്ചയില്‍ ധാരണയായെന്ന് വി ഡി സതീശന്‍; ഇല്ലെന്ന് പി ജെ ജോസഫ്

International

"ഞാൻ മരിച്ചു, പക്ഷേ..." നെതന്യാഹവുവിന്റെ എക്സ് അക്കൗണ്ടിൽ പുതിയ വീഡിയോ

Kerala

സഞ്ജു സാംസണ് കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ സ്വീകരണം നാളെ