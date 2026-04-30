International
ബാസ്കറ്റ് ബോള് കളിക്കിടെ കുഴഞ്ഞുവീണ് സൗദിയില് ഇന്ത്യക്കാരനായ 16കാരന് മരിച്ചു
മൃതദേഹം ദമ്മാം സെന്ട്രല് ആശുപത്രി മോര്ച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി.
ദമ്മാം| സൗദിയിലെ ദമ്മാമില് ബാസ്കറ്റ് ബോള് കളിക്കിടെ പ്ലസ് വണ് വിദ്യാര്ഥി കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. ദമ്മാം കര്ണാടക മോഡ്ബിദ്രി കൊട്ടെബഗ്ലു സ്വദേശി മുഹമ്മദ് റയാന് (16) ആണ് മരിച്ചത്. റയാന് അല്മുന ഇന്റര്നാഷണല് സ്കൂള് പ്ലസ് വണ് വിദ്യാര്ഥിയാണ്.
സി ബി എസ് ഇ സ്കൂള് സോണല് തല മത്സരത്തില് ബാസ്കറ്റ് ബോള് വിഭാഗത്തില് കളിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കെ കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. ഉടന് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെയും ഷമീന റിയാസിന്റെയും മകനാണ്. മൃതദേഹം ദമ്മാം സെന്ട്രല് ആശുപത്രി മോര്ച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി.
മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറില് കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത
ബംഗളൂരുവില് മലയാളി നഴ്സിങ് വിദ്യാര്ഥി മരിച്ച സംഭവം: ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് കുടുംബം
അമ്മയെ അടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ മകന് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ
ചാണക്യ എക്സിറ്റ് പോള്: ബംഗാളില് 192 സീറ്റുമായി ബിജെപി, തമിഴ്നാട്ടില് ഡിഎംകെ തന്നെ
യൂട്യൂബിൽ സൗജന്യ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ഇനി പിക്ചർ ഇൻ പിക്ചർ ഫീച്ചർ; വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു ആപ്പുകളും ഉപയോഗിക്കാം
