Connect with us

Kerala

ഗുണ്ടകള്‍ക്കൊപ്പം വിവാഹ സത്ക്കാര ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു: രണ്ട് പോലീസുകാര്‍ക്ക് സസ്പെന്‍ഷന്‍

സ്റ്റേഷനിലെ വാറന്റ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന പോലീസുകാര്‍ക്കെതിരെയാണ് നടപടി

Published

Apr 30, 2026 11:37 pm |

Last Updated

Apr 30, 2026 11:37 pm

തൃശൂര്‍| ഗുണ്ടകള്‍ക്കൊപ്പം വിവാഹ സത്ക്കാര ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്ത രണ്ട് പോലീസുകാര്‍ക്ക് സസ്പെന്‍ഷന്‍. മുജീബ് റഹ്മാന്‍, അമല്‍ ദേവ് എന്നീ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്യ്തത്. തൃശൂര്‍ അന്തിക്കാട് സ്റ്റേഷനിലെ രണ്ട് സി പി ഒ മാര്‍ക്കെതിരായാണ് നടപടി.

നിരവധി ക്രിമിനല്‍ കേസുകളില്‍ പ്രതിയായ മണലൂര്‍ സ്വദേശിയുടെ വിരുന്ന് സത്ക്കാരത്തില്‍ പങ്കെടുത്തതിനാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തത്. സ്റ്റേഷനിലെ വാറന്റ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന പോലീസുകാര്‍ക്കെതിരെയാണ് നടപടി.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ശസ്ത്രക്രിയകിടെ യുവതിയുടെ സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചതായി പരാതി

Kerala

കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസ് ബൈക്കിലിടിച്ച് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥി മരിച്ചു

Kerala

മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ അടുത്ത മൂന്ന്‌ മണിക്കൂറില്‍ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

Ongoing News

ബംഗളൂരുവില്‍ മലയാളി നഴ്സിങ് വിദ്യാര്‍ഥി മരിച്ച സംഭവം: ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് കുടുംബം

Kerala

അമ്മയെ അടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ മകന് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ

International

ബാസ്‌കറ്റ് ബോള്‍ കളിക്കിടെ കുഴഞ്ഞുവീണ് സൗദിയില്‍ ഇന്ത്യക്കാരനായ 16കാരന്‍ മരിച്ചു