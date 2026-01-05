Connect with us
കൽപ്പറ്റ നഗരത്തെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി കേരളയാത്ര റാലി
International

യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെഡി വാന്‍സിന്റെ വസതിക്ക് നേരെ ആക്രമണം; ഒരാള്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍

Kerala

എന്‍എഫ്ഡിബിയുടെ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രം തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥാപിക്കും; നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തിന് മുന്‍പെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി

Kerala

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ ലിഫ്റ്റില്‍ രോഗി രണ്ട് ദിവസത്തോളം കുടുങ്ങിയ സംഭവം; അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന്‍

Saudi Arabia

പ്രവാസി സാഹിത്യോത്സവിന്റെ ഭാഗമായി കവിത ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചു

Kerala

തൊണ്ടിമുതല്‍ കേസില്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു; ആന്റണി രാജുവിനെ എംഎല്‍എ സ്ഥാനത്തുനിന്നും അയോഗ്യനാക്കി; വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങി

Alappuzha

ഡയാലിസിസ് ചെയ്യ്ത രോഗികള്‍ മരിച്ച സംഭവം; ആശുപത്രിക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലിസ്

Kerala

മേയര്‍ ആക്കാത്തതില്‍ അതൃപ്തിയില്ല, മാധ്യമങ്ങള്‍ കള്ളക്കഥകള്‍ മെനയുന്നു; മലക്കം മറിഞ്ഞ് ആര്‍ ശ്രീലേഖ