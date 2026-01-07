Kerala
വയനാട് പുല്പ്പള്ളിയില് ഉത്സവത്തിനിടെ ആന ഇടഞ്ഞു; രണ്ട് പാപ്പാന്മാര്ക്ക് പരുക്ക്
പാപ്പാന്മാരായ ഉണ്ണി, രാഹുല് എന്നിവര്ക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്.
വയനാട്| വയനാട് പുല്പ്പള്ളിയില് ഉത്സവത്തിനിടെ ആന ഇടഞ്ഞു. സംഭവത്തില് രണ്ട് പാപ്പാന്മാര്ക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഇന്നലെ രാത്രി 10 മണിയോടെ പുല്പ്പള്ളി സീതാദേവി ക്ഷേത്ര പട്ടണ പ്രദക്ഷിണത്തിന് ശേഷം ക്ഷേത്രവളപ്പില് വെച്ചാണ് ആന ഇടഞ്ഞത്. ശിവന് എന്ന ആനയാണ് ഇടഞ്ഞത്. പിന്നീട് ആനയെ തളച്ചു.
പാപ്പാന്മാരായ ഉണ്ണി, രാഹുല് എന്നിവര്ക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്. ഇരുവരെയും മാനന്തവാടി മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
ഡല്ഹി തുര്ക്ക് മാന് ഗേറ്റില് അര്ദ്ധ രാത്രിയില് ബുള്ഡോസര് രാജ്; സംഘര്ഷം, അഞ്ച് പോലീസുകാര്ക്ക് പരുക്ക്
Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസ്; എ പത്മകുമാറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയില് വിജിലന്സ് കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും
Kerala
ബലാത്സംഗക്കേസ്; രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും
Kerala
എറണാകുളത്ത് വാഹനാപകടം; ശബരിമല തീര്ഥാടകന് മരിച്ചു
Kerala
തൃശൂര് അടാട്ട് മാതാവിനെയും കുഞ്ഞിനെയും മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി
Kerala
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; തൊടുപുഴയില് പി ജെ ജോസഫ് വീണ്ടും മത്സരിക്കും
Kerala