Kerala
തൃശൂര് അടാട്ട് മാതാവിനെയും കുഞ്ഞിനെയും മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി
പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
തൃശൂര്| തൃശൂര് അടാട്ട് അമ്പലക്കാവില് മാതാവിനെയും കുഞ്ഞിനെയും മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി. അമ്മ ശില്പ ( 30) അക്ഷയജിത്ത് (5) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ശില്പ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്നാണ് സംശയം. കുഞ്ഞ് കട്ടിലില് കിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു.
തനിക്ക് പനിയായത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു മുറിയില് മാറികിടക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ഭര്ത്താവ് പോലീസിന് മൊഴി നല്കിയത്. രാവിലെ മുറി തുറക്കാത്തതിനാല് തിരക്കിയപ്പോഴാണ് ഭാര്യയും കുഞ്ഞും മരിച്ച നിലയില് കണ്ടത്. സംഭവത്തില് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
ഡല്ഹി തുര്ക്ക് മാന് ഗേറ്റില് അര്ദ്ധ രാത്രിയില് ബുള്ഡോസര് രാജ്; സംഘര്ഷം, അഞ്ച് പോലീസുകാര്ക്ക് പരുക്ക്
Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസ്; എ പത്മകുമാറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയില് വിജിലന്സ് കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും
Kerala
ബലാത്സംഗക്കേസ്; രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും
Kerala
എറണാകുളത്ത് വാഹനാപകടം; ശബരിമല തീര്ഥാടകന് മരിച്ചു
Kerala
തൃശൂര് അടാട്ട് മാതാവിനെയും കുഞ്ഞിനെയും മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി
Kerala
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; തൊടുപുഴയില് പി ജെ ജോസഫ് വീണ്ടും മത്സരിക്കും
Kerala