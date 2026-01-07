Connect with us

Kerala

തൃശൂര്‍ അടാട്ട് മാതാവിനെയും കുഞ്ഞിനെയും മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

Published

Jan 07, 2026 9:29 am |

Last Updated

Jan 07, 2026 9:29 am

തൃശൂര്‍| തൃശൂര്‍ അടാട്ട് അമ്പലക്കാവില്‍ മാതാവിനെയും കുഞ്ഞിനെയും മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. അമ്മ ശില്പ ( 30) അക്ഷയജിത്ത് (5) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ശില്‍പ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്നാണ് സംശയം. കുഞ്ഞ് കട്ടിലില്‍ കിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു.

തനിക്ക് പനിയായത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു മുറിയില്‍ മാറികിടക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ഭര്‍ത്താവ് പോലീസിന് മൊഴി നല്‍കിയത്. രാവിലെ മുറി തുറക്കാത്തതിനാല്‍ തിരക്കിയപ്പോഴാണ് ഭാര്യയും കുഞ്ഞും മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടത്. സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

