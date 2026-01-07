Kerala
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; തൊടുപുഴയില് പി ജെ ജോസഫ് വീണ്ടും മത്സരിക്കും
സ്ഥാനാര്ഥിത്വം ഉടന് പാര്ട്ടി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കും.
തൊടുപുഴ|നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് തൊടുപുഴ മണ്ഡലത്തില് കേരള കോണ്ഗ്രസ് ചെയര്മാന് പി ജെ ജോസഫ് എംഎല്എ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥിയായി വീണ്ടും മത്സരിക്കും. മകനും കേരള കോണ്ഗ്രസ് സംസ്ഥാന കോ-ഓര്ഡിനേറ്ററുമായ അപു ജോണ് ജോസഫിനെയും പരിഗണിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ജോസഫ് തന്നെ മത്സരിക്കണമെന്നാണു പാര്ട്ടി നേതൃത്വത്തിന്റെ ആവശ്യം. സ്ഥാനാര്ഥിത്വം ഉടന് തന്നെ പാര്ട്ടി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കും.
11 തവണ പി ജെ ജോസഫ് തൊടുപുഴയില് നിന്നും മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതില് 10 പ്രാവശ്യവും വിജയിച്ചു. ജോസഫിന് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനാര്ഥിത്വത്തെച്ചൊല്ലി ചര്ച്ചയുടെ ആവശ്യം ഇല്ലെന്നും അപു വ്യക്തമാക്കി.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
ഡല്ഹി തുര്ക്ക് മാന് ഗേറ്റില് അര്ദ്ധ രാത്രിയില് ബുള്ഡോസര് രാജ്; സംഘര്ഷം, അഞ്ച് പോലീസുകാര്ക്ക് പരുക്ക്
Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസ്; എ പത്മകുമാറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയില് വിജിലന്സ് കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും
Kerala
ബലാത്സംഗക്കേസ്; രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും
Kerala
എറണാകുളത്ത് വാഹനാപകടം; ശബരിമല തീര്ഥാടകന് മരിച്ചു
Kerala
തൃശൂര് അടാട്ട് മാതാവിനെയും കുഞ്ഞിനെയും മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി
Kerala
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; തൊടുപുഴയില് പി ജെ ജോസഫ് വീണ്ടും മത്സരിക്കും
Kerala