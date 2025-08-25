Connect with us

Kerala

സഅദിയ്യയില്‍ മീലാദ് ക്യാമ്പയിന്‍ തുടങ്ങി

സ്വാഗതസംഘം ചെയര്‍മാന്‍ അബ്ദുസ്സലാം ദേളി പതാക ഉയര്‍ത്തി

Published

Aug 25, 2025 6:47 pm |

Last Updated

Aug 25, 2025 6:48 pm

ദേളി |  തിരുനബി”(സ്വ)യുടെ 1500ാം ജന്മദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ദേളി സഅദിയ്യയില്‍ ഒരു മാസം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന മീലാദ് ക്യാമ്പയിന് തുടക്കമായി. സ്വാഗതസംഘം ചെയര്‍മാന്‍ അബ്ദുസ്സലാം ദേളി പതാക ഉയര്‍ത്തി. സയ്യിദ് ഹിബതുല്ലാഹ് അഹ്‌സനി പ്രാര്‍ഥന നടത്തി.

സയ്യിദ് ജാഫര്‍ സ്വാദിഖ് തങ്ങള്‍ മാണിക്കോത്ത്, പി പി ഉബൈദുല്ലാഹ് സഅദി, അബ്ദുല്ലതീഫ് സഅദി കൊട്ടില, ഇസ്ഹഖ് ഫൈസി ഷിറിയ, അലി അസ്‌കര്‍ ബാഖവി, ശരീഫ് സഅദി മാവിലാടം, അബ്ദുല്ല സഅദി ചിയ്യൂര്‍, ഇസ്മാഈല്‍ സഅദി പാറപ്പള്ളി, ശറഫുദ്ദീന്‍ സഅദി, ഹശിം അഹ്‌സനി, അബ്ദുല്‍ ഹമീദ് സഅദി, ടി പി അബ്ദുല്‍ ഹമീദ്, ഡോ. സ്വാലാഹുദ്ദീന്‍ അയ്യൂബി, ഹനീഫ് അനീസ്, സൈഫുദ്ദീന്‍ സഅദി നെക്രാജെ, ഫാറുഖ് സഖാഫി, എം ടി പി അബ്ദുല്ല മൗലവി, ജാഫര്‍ സ്വാദിഖ് ആവളം, ഖലീല്‍ മാക്കോട് സംബന്ധിച്ചു.

മൗലിദ് ജലസ, റസൂലിൻ്റെ വിരുന്ന്, ഗ്രാന്‍ഡ് മൗലിദ്  ബുര്‍ദ ആസ്വാദനം,  തിരുപ്പിറവി ദിനത്തില്‍ പ്രഭാത മൗലിദ്, വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ കലാസാഹിത്യമത്സരങ്ങള്‍, സാന്ത്വന സേവന പ്രവര്‍ത്തനം, സമാപന സംഗമം തുടങ്ങിയ വിവിധ പരിപാടികള്‍ കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കും.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പെരുമ്പാവൂരിൽ നവജാത ശിശുവിൻ്റെ മൃതദേഹം മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തില്‍

Kerala

സഅദിയ്യയില്‍ മീലാദ് ക്യാമ്പയിന്‍ തുടങ്ങി

Kerala

ലൈംഗികാതിക്രമം: വേടനെതിരെ വീണ്ടും പരാതി

Kerala

ജാസ്മിന്‍ ജാഫര്‍ ക്ഷേത്രക്കുളത്തില്‍ കാല്‍ കഴുകിയ സംഭവത്തില്‍ നാളെ ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തിൽ പുണ്യാഹം

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ നടപടി നേതാക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയ ശേഷം: വി ഡി സതീശന്‍

International

ഒന്നും ലോകമറിയേണ്ട; ഗസ്സയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ഇസ്റാഈൽ കൊന്നൊടുക്കുന്നു, ആശുപത്രിയിലുണ്ടായ ബോംബിംഗിൽ സാധാരണക്കാരുൾപ്പെടെ 20 മരണം

National

നിമിഷപ്രിയയുടെ മോചനം: കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ ഇടപെടൽ വിലക്കണമെന്ന ഹരജി തള്ളി സുപ്രീം കോടതി