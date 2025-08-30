Kerala
കണ്ണൂരില് വാടക വീട്ടില് വന് സ്ഫോടനം; ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങള് ചിന്നിച്ചിതറി
അപകടത്തില് ഒരാള് മരിച്ചതായും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവര്ക്ക് പരിക്കേറ്റതായും സൂചനയുണ്ട്
കണ്ണൂര് | കണ്ണപുരത്ത് വാടക വീട്ടില് വന് സ്ഫോടനം. കണ്ണപുരം കീഴറയിലെ വീട്ടില് ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെയുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിനുശേഷം സ്ഥലത്ത് ശരീര അവശിഷ്ടങ്ങള് ചിന്നിച്ചിതറി കിടന്നു. സംഭവത്തില് വീട് പൂര്ണ്ണമായി തകര്ന്നു. അപകടത്തില് ഒരാള് മരിച്ചതായും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവര്ക്ക് പരിക്കേറ്റതായും സൂചനയുണ്ട്.
ബോംബ് നിര്മ്മാണത്തിനിടെ ഉണ്ടായ സ്ഫോടനമാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കീഴറ ഗോവിന്ദന് എന്നയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വീട്ടില് രണ്ടു പേരാണ് വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്നത്. പയ്യന്നൂരില് സ്പെയര് പാര്ട്സ് കട നടത്തുന്നവര് എന്ന നിലയിലാണ് ഇവര് വീട് വാടകക്ക് എടുത്തിരുന്നത്. അപകടവിവരമറിഞ്ഞ് കണ്ണപുരം പോലീസും തളിപ്പറമ്പില് നിന്നുള്ള ഫയര്ഫോഴ്സ് സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തി.
സ്ഫോടനം നടന്ന വാടക വീട്ടില് നിന്ന് പൊട്ടാത്ത നാടന് ബോംബുകള് കണ്ടെത്തി. അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് ബോംബ് സ്ക്വാഡ് പരിശോധന നടത്തുകയാണ്. സ്ഫോടനത്തിന്റെ ആഘാതത്തില് സമീപത്തെ വീടുകള്ക്കും നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി. നിരവധി വീടുകളുടെ വാതിലുകള് തകരുകയും ചുമരുകളില് വിള്ളലുകള് വീഴുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.