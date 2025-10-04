Connect with us

Career Education

മര്‍കസ് ഐ ടി ഐ ബിരുദദാന സംഗമം പ്രൗഢമായി

വിവിധ നൈപുണികളില്‍ കൃത്യമായ പരിശീലനവും വൈദഗ്ധ്യവും നേടുന്നത് മഹത്തായ കര്‍മമാണെന്നും നിപുണനായ മനുഷ്യരുടെ സാന്നിധ്യമാണ് സമൂഹത്തെ ഉന്നമനത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയെന്നും പിടിഎ റഹീം എംഎല്‍എ

Published

Oct 04, 2025 8:26 pm |

Last Updated

Oct 04, 2025 8:26 pm

കോഴിക്കോട്  | വിവിധ നൈപുണികളില്‍ കൃത്യമായ പരിശീലനവും വൈദഗ്ധ്യവും നേടുന്നത് മഹത്തായ കര്‍മമാണെന്നും നിപുണനായ മനുഷ്യരുടെ സാന്നിധ്യമാണ് സമൂഹത്തെ ഉന്നമനത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയെന്നും പിടിഎ റഹീം എംഎല്‍എ. മര്‍കസ് ഐടിഐയില്‍ നിന്ന് 2024-25 അധ്യയന വര്‍ഷം പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കി വിവിധ കമ്പനികളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജോലി നേടിയ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കുള്ള കോണ്‍വൊക്കേഷന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സ്ഥാപിതകാലം മുതല്‍ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തുന്ന മര്‍കസ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രത്യേക പ്രശംസയര്‍ഹിക്കുന്നുവെന്നും എംഎല്‍എ പറഞ്ഞു. ഐടിഐ ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ നടന്ന സനദ്ദാന ചടങ്ങില്‍ മര്‍കസ് ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ എന്‍ മുഹമ്മദലി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

29-ാമത് എന്‍.സി.വി.ടി ബാച്ചില്‍ നിന്നും മെക്കാനിക്ക് ഡീസല്‍, ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക്ക്, വയര്‍മാന്‍, സര്‍വെയര്‍ തുടങ്ങിയ ട്രേഡുകളില്‍ നിന്നായി 78 വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് ഇത്തവണ പ്ലേസ്മെന്റോടെ പഠനം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത്. കുന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി അനില്‍കുമാര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ വിതരണം ചെയ്തു. മരണപ്പെട്ട മുന്‍ അധ്യാപകന്‍ സുനീഷ് എന്‍ പിയുടെ പേരില്‍ വിവിധ ട്രേഡുകളിലെ റാങ്ക് ജേതാക്കള്‍ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ എന്‍ഡോവ്‌മെന്റുളുടെ വിതരണം സഹോദരന്‍ സുമേഷ് നിര്‍വ്വഹിച്ചു. പി മുഹമ്മദ് യൂസുഫ്, അക്ബര്‍ ബാദുഷ സഖാഫി, അബ്ദുറഹ്മാന്‍ കുട്ടി എന്നിവര്‍ ആശംസകളര്‍പ്പിച്ചു. പി അശ്റഫ് സ്വാഗതവും സജീവ് കുമാര്‍ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കെല്ലാം തൊഴില്‍ നല്‍കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ തന്നെ മുന്‍നിര ഐടിഐകളിലൊന്നാണ് മര്‍കസിലേത്. നിലവില്‍ 29 എന്‍ സി വി ടി ബാച്ചുകളിലായി 3169 വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് ഇവിടെനിന്നും പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കി വിവിധ മേഖലകളില്‍ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

ഗസ്സയിലെ ആക്രമണം നിർത്തിയ ഇസ്റാഈലിനെ അഭിനന്ദിച്ച് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

National

യുകെ പ്രധാനമന്ത്രി കീർ സ്റ്റാർമർ എട്ട്, ഒൻപത് തീയതികളിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കും; സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തം ലക്ഷ്യം

Kerala

മരം വെട്ടുന്നതിനിടെ മിന്നലേറ്റ് മരിച്ചു

Kerala

ആ വൈകാരിക ഭാരത്തെ മറച്ചുപിടിക്കാന്‍ തന്റെ അഭിനയ ശേഷിക്കാവുന്നില്ലെന്ന് മോഹന്‍ലാല്‍

Career Education

മര്‍കസ് ഐ ടി ഐ ബിരുദദാന സംഗമം പ്രൗഢമായി

International

അറബിക്കടലിൽ തുറമുഖം നിർമ്മിക്കാൻ അമേരിക്കക്ക് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ക്ഷണം; 'ചാബഹാർ' തുറമുഖത്തിന് ഭീഷണിയോ?

International

ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥി യു എസിൽ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു