തളിപ്പറമ്പിൽ വൻ തീപ്പിടുത്തം;കടകൾ കത്തി നശിച്ചു
പത്തിലധികം കടകളിലേക്ക് തീ പടര്ന്നുവെന്നാണ് അറിയുന്നത്
തളിപ്പറമ്പ്|കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ് നഗരത്തിൽ കടകൾക്ക് തീപ്പിടിച്ചു. ബസ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്തെ കെ വി കോംപ്ലക്സിലെ കടകൾക്കാണ് തീ പിടിച്ചത്. ഇന്ന് വൈകിട്ടാണ് സംഭവം.
ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി തീ അണക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നാട്ടുകാരും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളാവുന്നുണ്ട്.ആളപായമില്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം
കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടയിൽനിന്നാണ് ആദ്യം തീപടർന്നതെന്നാണ് വിവരം.പത്തിലധികം കടകളിലേക്ക് തീ പടര്ന്നുവെന്നാണ് അറിയുന്നത്
