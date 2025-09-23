Connect with us

Kerala

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം ഉടന്‍; നവംബര്‍-ഡിസംബര്‍ മാസങ്ങളില്‍ നടത്താന്‍ ആലോചന

ഡിസംബര്‍ 20ന് മുമ്പ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാണ് നീക്കം.

Sep 23, 2025 3:36 pm

Sep 23, 2025 3:38 pm

തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉടന്‍ പ്രഖ്യാപിക്കും. നവംബര്‍-ഡിസംബര്‍ മാസങ്ങളില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനാണ് കമ്മീഷന്‍ ആലോചിക്കുന്നത്. ഡിസംബര്‍ 20ന് മുമ്പ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാണ് നീക്കം.

ഇതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ കമ്മീഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കേരളത്തിലെ എസ് ഐ ആര്‍ (തീവ്ര വോട്ടര്‍പട്ടിക പരിഷ്‌കരണം) നീട്ടിവെയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ച് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ രത്തന്‍ ഖേല്‍ക്കര്‍ ഇന്നലെ കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കത്ത് നല്‍കിയിരുന്നു. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവസാനിക്കും വരെ എസ് ഐ ആര്‍ നീട്ടിവെയ്ക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. എസ് ഐ ആര്‍ നീട്ടിവെയ്ക്കണമെന്ന് സര്‍വകക്ഷി യോഗത്തില്‍ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

കൃത്യവും സുതാര്യവുമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉറപ്പുവരുത്തുക ലക്ഷ്യംവച്ചാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി എസ്‌ഐ ആര്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വിശദീകരണം. എസ് ഐ ആര്‍ ഈ വര്‍ഷം തന്നെ പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാണ് കമ്മീഷന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

 

