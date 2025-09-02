Kerala
തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; അന്തിമ വോട്ടര് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
വാര്ഡ് പുനര്വിഭജനത്തിന് ശേഷം പുതിയ വാര്ഡുകളിലെ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതുക്കിയ അന്തിമവോട്ടര് പട്ടിക തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
തിരുവനന്തപുരം | തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്തിമ വോട്ടര്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആകെ 2,83,12,463 വോട്ടര്മാരാണുള്ളത്. വാര്ഡ് പുനര്വിഭജനത്തിന് ശേഷം പുതിയ വാര്ഡുകളിലെ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതുക്കിയ അന്തിമവോട്ടര് പട്ടിക തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
ജൂലൈ 23ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കരട് വോട്ടര്പട്ടികയില് ആകെ 2,68,78,258 വോട്ടര്മാരാണുണ്ടായിരുന്നത്. വോട്ടര്പട്ടികയില് പുതുതായി പേരു ചേര്ക്കാന് 29,81,310 അപേക്ഷകല് ലഭിച്ചു. പട്ടികയില് നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ആകെ 4,88,024 ആപേക്ഷകളാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്.1,33,52,945 പുരുഷന്മാരും 1,49,59,242 സ്ത്രീകളും 276 ട്രാന്സ്ജെന്ഡേഴ്സുമാണ് പുതിയ പട്ടികയിലുള്ളത്. 2025 ജനുവരി ഒന്നിനോ അതിന് മുന്പോ 18 വയസ് പൂര്ത്തിയായവരെ ഉള്പ്പെടുത്തിയാണ് പട്ടിക തയാറാക്കിയത്. ഇതിനു പുറമെ പ്രവാസി വോട്ടര്പട്ടികയില് ആകെ 2067 പേരുണ്ട്.
14 ജില്ലകളിലായി 941 പഞ്ചായത്തുകളിലെ 17337 വാര്ഡുകളിലെയും 87 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലെ 3240 വാര്ഡുകളിലെയും ആറു കോര്പ്പറേഷനുകളിലെ 421 വാര്ഡുകളിലെയും അന്തിമ വോട്ടര്പട്ടികയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
അതത് വോട്ടര്പട്ടിക കമ്മീഷന്റെ sec.kerala.gov.in വെബ്സൈറ്റിലും തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലും താലൂക്ക്, വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലും പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്.