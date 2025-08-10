Kerala
ലൈന്മാന് ജോലിക്കിടെ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു
പോസ്റ്റില് കയറി പണി ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടത്
പന്തളം | വൈദ്യുതി തടസം മാറ്റാന് പോസ്റ്റില് കയറിയ ലൈന്മാന് ജോലിക്കിടെ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. നൂറനാട് വൈദ്യുതി സെക്ഷനിലെ ലൈന്മാന് ചേര്ത്തല മുഹമ്മ മുല്ലശ്ശേരി വെളിയില് സബിരാജാ(53)ണ് മരിച്ചത്.
ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് 3.30ന് കുടശ്ശനാട് തോണ്ടുകണ്ടം ഭാഗത്ത് പോസ്റ്റില് കയറി പണി ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടത്. കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവര് ഉടന്ന്നെ താഴെയിറക്കി പന്തളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഭാര്യ: റീജ. മക്കള്: ആദിത്യന്, അരുണിമ
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
വോട്ട് ക്രമക്കേട് ആരോപണത്തില് രാഹുല് ഗാന്ധി തെളിവുകള് ഹാജരാക്കണം; നോട്ടീസ് അയച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്
Uae
ഇന്ഡിഗോ വിമാനയാത്രക്കാര്ക്ക് അബുദാബിയില് സിറ്റി ചെക്ക് ഇന് സൗകര്യം ആരംഭിക്കുന്നു
Ongoing News
ബസ് ഇടിച്ച് സ്കൂട്ടര് യാത്രികന് മരിച്ചു
Kerala
കഞ്ചാവുമായി പശ്ചിമ ബംഗാള് സ്വദേശി അറസ്റ്റില്
Kerala
ഒളിച്ചുതാമസിക്കുകയായിരുന്ന മോഷ്ടാക്കളെ റെയില്വേ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
Kerala
ദമ്പതികള്ക്കുമേല് പെട്രോളൊഴിക്കുകയും ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രതി അറസ്റ്റില്
Kerala