ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവതി തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍

മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ നാലാംനിലയില്‍ 401ാം വര്‍ഡിലെ കുളിമുറിലെ ഷവറില്‍ തൂങ്ങിയനിലയിലാണ് യുവതിയെ കണ്ടെത്തിയത്.

Published

Nov 13, 2025 8:37 pm |

Last Updated

Nov 13, 2025 8:38 pm

കണ്ണൂര്‍| പരിയാരം ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന യുവതിയെ കുളിമുറിയില്‍ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. കൂത്തുപറമ്പ് കോട്ടയം ഏഴാംമൈല്‍ പടയങ്കുടി ഇ കെ ലീന (46) ആണ് മരിച്ചത്.

ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം. ആശുപത്രിയിലെ നാലാം നിലയില്‍ 401-ാം വര്‍ഡിലെ കുളിമുറിയിലെ ഷവറില്‍ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നിലയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ലീനയെ അമിതമായി ഗുളിക അകത്തുചെന്ന നിലയില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഇവര്‍ മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യത്തിന് ചികിത്സയിലായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

 

