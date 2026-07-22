Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ കെ എസ് യുവിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ്
ബന്ദിനോടനുബന്ധിച്ച് എല്ലാ ജില്ലാ കേന്ദ്ര ങ്ങളിലും പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങള് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും സംഘടന ഭാരവാഹികള് വ്യക്തമാക്കി
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാഴാഴ്ച വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് കെ എസ് യു. നീറ്റ് പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ ക്രമക്കേടുകള്ക്കെതിരെ സമരം ചെയ്ത വിദ്യാര്ഥികളെ പോലീസ് തെരുവില് നേരിട്ടതില് പ്രതിഷേധിച്ച ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി ഉള്പ്പെടെയുള്ള എംപിമാരെ പോലീസ് കൈയേറ്റം ചെയ്തതിലും പ്രതിഷേധിച്ചാണ് കെഎസ്യു ബന്ദിന് ആഹ്വാദം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അലോഷ്യസ് സേവ്യര് അറിയിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന് ക്യാംപസുകളിലും ക്ലാസുകള് ബഹിഷ്കരിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ കോലം കത്തിച്ചും രാജ്യത്തെ വിദ്യാര്ഥി സമൂഹത്തിന് പിന്തുണ നല്കണമെന്ന് കെഎസ്യു അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു. ബന്ദിനോടനുബന്ധിച്ച് എല്ലാ ജില്ലാ കേന്ദ്ര ങ്ങളിലും പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങള് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും സംഘടന ഭാരവാഹികള് വ്യക്തമാക്കി.
Content Highlights: KSU has called for a statewide educational strike in Kerala on Thursday. The protest comes after police clashed with protesting students and handled leaders including MP Rahul Gandhi over NEET exam irregularities. Campuses will boycott classes, burn PM effigies, and hold district rallies.