Connect with us

local body election 2025

കൊടുവള്ളി നഗരസഭ: പാലക്കുറ്റിയിൽ പ്രമുഖരുടെ പോരാട്ടം

നാസർ ക്കോയ തങ്ങൾ ഗ്ലാസ്സ് ചിഹ്നത്തിലും ശരീഫ കോണി ചിഹ്നത്തിലുമാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്.

Published

Nov 28, 2025 4:25 pm |

Last Updated

Nov 28, 2025 4:25 pm

കൊടുവള്ളി | രണ്ട് പ്രഗത്ഭരായ സ്ഥാനാർഥികളുടെ ആഗമനത്തോടെ കൊടുവള്ളി നഗരസഭയിലെ ജനറൽ ഡിവിഷനായ പാലക്കുറ്റിയിലെ മത്സരത്തിന് വാശിയേറി. എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി ഇവിടെ ജനവിധി തേടുന്നത് 15 വർഷം കൗൺസിലറായിരുന്ന നാഷനൽ ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി പി നാസർക്കോയ തങ്ങളാണ്.

യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർഥി കൊടുവള്ളി നഗരസഭാ മുൻ ചെയർപേഴ്‌സനും വനിതാ ലീഗ് കൊടുവള്ളി നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമായ ശരീഫ കണ്ണാടിപ്പൊയിലുമാണ്.

ഇരുവരും നാലാമങ്കത്തിലാണ്. നാസർ ക്കോയ തങ്ങൾ ഗ്ലാസ്സ് ചിഹ്നത്തിലും ശരീഫ കോണി ചിഹ്നത്തിലുമാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ഇടുക്കി ആനച്ചാലിലെ സ്‌കൈ ഡൈനിങില്‍ വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ കുടുങ്ങി; രക്ഷാദൗത്യം ഊര്‍ജിതം

Eduline

സിബിഎസ്ഇ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്; അക്കൗണ്ടൻസി ശ്രദ്ധിക്കാം

Kerala

ചങ്ങലയില്‍ ബന്ധിച്ച നിലയില്‍ കത്തിക്കരിഞ്ഞ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സംഭവം; പ്രതിക്കായി ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസ്

Eduline

വിദേശ പഠനം;ഓര്‍ത്തുവെക്കാം ഈ മാസങ്ങള്‍

International

പുടിന്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക്; ദ്വിദിന സന്ദര്‍ശനാര്‍ഥം എത്തുക ഡിസംബര്‍ നാലിന്

Eduline

മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കാം, കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ

Kerala

ഒതായി മനാഫ് വധക്കേസ്: ഒന്നാം പ്രതി മാലങ്ങാടന്‍ ഷഫീഖ് കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി, മൂന്ന് പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ടു