തനിക്കെതിരെ ബോംബ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു; സൈബര് ആക്രമണങ്ങള്ക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നല്കിയെന്നും കെ ജെ ഷൈന്
കൊച്ചി | രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ആരോപണങ്ങളില് നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് തനിക്കെതിരായ സൈബര് ആക്രമണമെന്ന് സിപിഎം നേതാവ് കെ ജെ ഷൈന്. തനിക്കെതിരെ ബോംബ് വരുമെന്ന് സുഹൃത്തായ കോണ്ഗ്രസ് പ്രാദേശിക നേതാവ് പറഞ്ഞു. നടക്കുന്നത് ഹീനമായ വ്യക്തി അധിക്ഷേപമാണെന്നും കെ ജെ ഷൈന് പറഞ്ഞു. സൈബര് ആക്രമണങ്ങള്ക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഡിജിപിക്കും പരാതി നല്കിയെന്നും കെ ജെ ഷൈന് പറഞ്ഞു.
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് എതിരായ ആരോപണങ്ങളില് നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ്.
ലൈംഗിക വൈകൃതത്തിന് അടിമപ്പെട്ട എംഎല്എയെ രക്ഷിക്കാന് കോണ്ഗ്രസ് ശ്രമിച്ചിട്ടും കഴിയുന്നില്ല. നിയമസഭയിലും അതിനു കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ്. അതില്നിന്നും ശ്രദ്ധതിരിക്കാനായിരിക്കും തനിക്കെതിരെയുള്ള ഈ ആരോപണങ്ങള്. സൈബര് ആക്രമണം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്നും ആക്രമണം വന്നപ്പോള് ഭയന്നെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ശൈലജ ടീച്ചര്ക്ക് എതിരെ പോലും സൈബര് ആക്രമണം നടന്നു. സ്ത്രീകളോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടില് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. സ്ത്രീകളെ അംഗീകരിക്കാന് പലര്ക്കും കഴിയുന്നില്ല. ആരോപണങ്ങളില് ആദ്യം മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. ആരെയും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആക്രമിക്കാമെന്ന രീതിയാണ്.
എന്തെങ്കിലും കേട്ടാല് വീടിനകത്തേക്ക് തിരിച്ച് ഓടുന്നവരല്ല സ്ത്രീകളെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നല്കണം. മനോവൈകൃതം ബാധിച്ച ഒരു പ്രായമുണ്ട്. നേര്വഴിക്ക് നടത്താന് ആരുമില്ലാത്ത ചിലയാളുകള് യൂട്യൂബ് ചാനലില് വന്നിരുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് പറയുന്നത്. ഇത്തരക്കാരെ വെറുതെവിടില്ലെന്ന് കെ ജെ ഷൈന് പറഞ്ഞു.