Kuwait
സംയുക്ത പ്രതിരോധ കൗണ്സില്: സഊദി പ്രതിരോധ മന്ത്രി കുവൈത്തില്
മന്ത്രിയെ കുവൈത്ത് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഷെയ്ഖ് അബ്ദുല്ല അലി അബ്ദുല്ല അല്-സലേം അല്-സബാഹ്, കുവൈത്തിലെ സഊദി അംബാസഡര് സുല്ത്താന് ബിന് സാദ് ബിന് ഖാലിദ് രാജകുമാരന്, മറ്റ് മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര് സ്വീകരിച്ചു.
റിയാദ്/കുവൈത്ത് സിറ്റി | സഊദി പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖാലിദ് ബിന് സല്മാന് ബിന് അബ്ദുല് അസീസ് രാജകുമാരന് കുവൈത്തില് എത്തി.
കുവൈത്തില് നടക്കുന്ന ഗള്ഫ് അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ സംയുക്ത പ്രതിരോധ കൗണ്സില് ഓഫ് കോ-ഓപറേഷനില് പങ്കെടുക്കുന്നതിനായാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയത്.
മന്ത്രിയെ കുവൈത്ത് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഷെയ്ഖ് അബ്ദുല്ല അലി അബ്ദുല്ല അല്-സലേം അല്-സബാഹ്, കുവൈത്തിലെ സഊദി അംബാസഡര് സുല്ത്താന് ബിന് സാദ് ബിന് ഖാലിദ് രാജകുമാരന്, മറ്റ് മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര് സ്വീകരിച്ചു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kuwait
സംയുക്ത പ്രതിരോധ കൗണ്സില്: സഊദി പ്രതിരോധ മന്ത്രി കുവൈത്തില്
Kerala
ക്യാമറ ഘടിപ്പിക്കാത്ത സ്കൂള് ബസുകള്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടി: മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാര്
Kerala
മണ്ഡലകാലം: ഒരാഴ്ച നടത്തിയത് 350 ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ പരിശോധനകള്
local body election 2025
സി പി എമ്മിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവ് മത്സര രംഗത്ത് നിന്ന് പിൻവാങ്ങി
National
യു പിയില് എസ് ഐ ആര് ജോലിക്കിടെ ബി എല് ഒ ജീവനൊടുക്കാന് ശ്രമിച്ചു
Kerala
ഡോക്ടര്മാരുടെ ഒ പി ബഹിഷ്കരണം: റിപോര്ട്ട് തേടി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്
Eranakulam