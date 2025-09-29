Connect with us

National

കരൂര്‍ ദുരന്തം: ടി വി കെ നേതാവ് അറസ്റ്റില്‍

ടി വി കെ കരൂര്‍ വെസ്റ്റ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മതിയഴകനാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

Published

Sep 29, 2025 10:13 pm |

Last Updated

Sep 29, 2025 10:19 pm

ചെന്നൈ | കരൂര്‍ ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. ടി വി കെ കരൂര്‍ വെസ്റ്റ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മതിയഴകനാണ് അറസ്റ്റിലായത്. മനപ്പൂര്‍വമല്ലാത്ത നരഹത്യ ഉള്‍പ്പെടെ അഞ്ച് വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരമാണ് അറസ്റ്റ്.

വ്യാജ പ്രചാരണം: മൂന്നുപേര്‍ പിടിയില്‍
ദുരന്തം സംബന്ധിച്ച് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തിയ മൂന്നുപേര്‍ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ടി വി കെ പ്രവര്‍ത്തകരും ഒരു ബി ജെ പി പ്രവര്‍ത്തകനുമാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

25 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുമുണ്ട്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Business

ലുലു ഹൈപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റ് സന്ദര്‍ശിച്ച് ആസ്‌ത്രേലിയന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി

International

ഖത്തറിലെ ഇസ്റാഈൽ ആക്രമണം: ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് നെതന്യാഹു

National

കരൂര്‍ ദുരന്തം: ടി വി കെ നേതാവ് അറസ്റ്റില്‍

Alappuzha

പ്രകടനത്തിനിടെ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതാവ് കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു

Ongoing News

സാംസങ് ഗാലക്സി എസ്26 അൾട്രാ അടുത്ത വർഷം; 60 വാട്ട് ചാർജിംഗും 'പ്രൈവറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ' ഫീച്ചറും വന്നേക്കാം

National

കരൂര്‍ ദുരന്തത്തിനിടയാക്കിയത് റാലിക്ക് വിജയ് വൈകിയെത്തിയത്: എഫ് ഐ ആര്‍

Editors Pick

അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് 3 ലക്ഷം വിൽപ്പന; ചരിത്ര നേട്ടവുമായി മഹീന്ദ്ര ഥാർ