National
കരൂര് ദുരന്തം: ടി വി കെ നേതാവ് അറസ്റ്റില്
ടി വി കെ കരൂര് വെസ്റ്റ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മതിയഴകനാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
ചെന്നൈ | കരൂര് ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. ടി വി കെ കരൂര് വെസ്റ്റ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മതിയഴകനാണ് അറസ്റ്റിലായത്. മനപ്പൂര്വമല്ലാത്ത നരഹത്യ ഉള്പ്പെടെ അഞ്ച് വകുപ്പുകള് പ്രകാരമാണ് അറസ്റ്റ്.
വ്യാജ പ്രചാരണം: മൂന്നുപേര് പിടിയില്
ദുരന്തം സംബന്ധിച്ച് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില് വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തിയ മൂന്നുപേര് അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ടി വി കെ പ്രവര്ത്തകരും ഒരു ബി ജെ പി പ്രവര്ത്തകനുമാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
25 പേര്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുമുണ്ട്.
Latest
Business
ലുലു ഹൈപ്പര്മാര്ക്കറ്റ് സന്ദര്ശിച്ച് ആസ്ത്രേലിയന് പ്രധാനമന്ത്രി
International
ഖത്തറിലെ ഇസ്റാഈൽ ആക്രമണം: ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് നെതന്യാഹു
National
Alappuzha
പ്രകടനത്തിനിടെ കോണ്ഗ്രസ്സ് നേതാവ് കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു
Ongoing News
സാംസങ് ഗാലക്സി എസ്26 അൾട്രാ അടുത്ത വർഷം; 60 വാട്ട് ചാർജിംഗും 'പ്രൈവറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ' ഫീച്ചറും വന്നേക്കാം
National
കരൂര് ദുരന്തത്തിനിടയാക്കിയത് റാലിക്ക് വിജയ് വൈകിയെത്തിയത്: എഫ് ഐ ആര്
