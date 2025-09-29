Connect with us

Alappuzha

പ്രകടനത്തിനിടെ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതാവ് കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു

പാര്‍ട്ടിയുടെ ആലപ്പുഴ നൂറനാട് ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി ഷാ പാറയില്‍ (57) ആണ് മരിച്ചത്.

Published

Sep 29, 2025 9:46 pm |

Last Updated

Sep 29, 2025 9:46 pm

ആലപ്പുഴ | പ്രകടനത്തിനിടെ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതാവ് കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു.

പാര്‍ട്ടിയുടെ ആലപ്പുഴ നൂറനാട് ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി ഷാ പാറയില്‍ (57) ആണ് മരിച്ചത്.

ചാരുംമൂട്ടില്‍ നടന്ന പരിപാടിക്കിടെ കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Business

ലുലു ഹൈപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റ് സന്ദര്‍ശിച്ച് ആസ്‌ത്രേലിയന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി

International

ഖത്തറിലെ ഇസ്റാഈൽ ആക്രമണം: ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് നെതന്യാഹു

National

കരൂര്‍ ദുരന്തം: ടി വി കെ നേതാവ് അറസ്റ്റില്‍

Alappuzha

പ്രകടനത്തിനിടെ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതാവ് കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു

Ongoing News

സാംസങ് ഗാലക്സി എസ്26 അൾട്രാ അടുത്ത വർഷം; 60 വാട്ട് ചാർജിംഗും 'പ്രൈവറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ' ഫീച്ചറും വന്നേക്കാം

National

കരൂര്‍ ദുരന്തത്തിനിടയാക്കിയത് റാലിക്ക് വിജയ് വൈകിയെത്തിയത്: എഫ് ഐ ആര്‍

Editors Pick

അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് 3 ലക്ഷം വിൽപ്പന; ചരിത്ര നേട്ടവുമായി മഹീന്ദ്ര ഥാർ