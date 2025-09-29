Alappuzha
പ്രകടനത്തിനിടെ കോണ്ഗ്രസ്സ് നേതാവ് കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു
പാര്ട്ടിയുടെ ആലപ്പുഴ നൂറനാട് ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി ഷാ പാറയില് (57) ആണ് മരിച്ചത്.
ലുലു ഹൈപ്പര്മാര്ക്കറ്റ് സന്ദര്ശിച്ച് ആസ്ത്രേലിയന് പ്രധാനമന്ത്രി
ഖത്തറിലെ ഇസ്റാഈൽ ആക്രമണം: ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് നെതന്യാഹു
കരൂര് ദുരന്തം: ടി വി കെ നേതാവ് അറസ്റ്റില്
സാംസങ് ഗാലക്സി എസ്26 അൾട്രാ അടുത്ത വർഷം; 60 വാട്ട് ചാർജിംഗും 'പ്രൈവറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ' ഫീച്ചറും വന്നേക്കാം
National
കരൂര് ദുരന്തത്തിനിടയാക്കിയത് റാലിക്ക് വിജയ് വൈകിയെത്തിയത്: എഫ് ഐ ആര്
