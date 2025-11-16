Connect with us

Kerala

ആനന്ദ് കെ തമ്പി ബി ജെ പി പ്രവര്‍ത്തകനല്ല; വിശദീകരണവുമായി പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം

ആനന്ദ് ശിവസേനയില്‍ അംഗമായിരുന്നു. പാര്‍ട്ടിയുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടികയില്‍ ആനന്ദ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

Published

Nov 16, 2025 12:45 pm |

Last Updated

Nov 16, 2025 12:45 pm

തിരുവനന്തപുരം | സീറ്റ് നിഷേധിച്ചെന്ന ആരോപണവുമായി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത തിരുവനന്തപുരം തിരുമല സ്വദേശി ആനന്ദ് കെ തമ്പി ബി ജെ പി പ്രവര്‍ത്തകന്‍ അല്ലെന്ന് പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം. ആനന്ദ് ശിവസേനയില്‍ അംഗമായിരുന്നുവെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എസ് സുരേഷ് പറഞ്ഞു. ആനന്ദിന്റെ മരണത്തില്‍ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടും പാര്‍ട്ടിയുടെ വിശദീകരണം മുന്നോട്ടുവച്ചും നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

പാര്‍ട്ടിയുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടികയില്‍ ആനന്ദ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബി ജെ പി ജനാധിപത്യ രീതിയിലാണ് സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ആനന്ദിന്റെ മരണം പാര്‍ട്ടിക്കെതിരായ കുപ്രചാരണത്തിന് തത്പര കക്ഷികള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും സുരേഷ് പറഞ്ഞു.

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബി ജെ പി തനിക്ക് സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതില്‍ മനംനൊന്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണെന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ക്കും സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും വാട്‌സാപ്പില്‍ സന്ദേശമയച്ച ശേഷമായിരുന്നു ആനന്ദ് ജീവനൊടുക്കിയത്. മണ്ണ് മാഫിയക്കാരനെയാണ് പാര്‍ട്ടി സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കിയതെന്നും സന്ദേശത്തില്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കണ്ണൂരില്‍ ബൂത്ത് ലെവല്‍ ഓഫീസറെ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

Kerala

ആനന്ദ് കെ തമ്പി ബി ജെ പി പ്രവര്‍ത്തകനല്ല; വിശദീകരണവുമായി പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം

Saudi Arabia

സഊദി എക്സ്പോ-2030 ജപ്പാന്‍ എക്സ്പോയേക്കാള്‍ നാലിരട്ടി വലുപ്പമുള്ളതാകും

International

കോംഗോ സംഘര്‍ഷം: ദോഹ സമാധാന കരാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് സഊദി

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: സന്നിധാനത്തെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നാളെ

Kerala

ബി ജെ പി പ്രവര്‍ത്തകന്റെ ആത്മഹത്യ: ബന്ധുവിന്റെ മൊഴിയെടുത്ത് പോലീസ്; കേസെടുത്തു

Ongoing News

സഊദി അറേബ്യയില്‍ 'വിസ ബൈ പ്രൊഫൈല്‍' പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി