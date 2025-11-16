Connect with us

Kerala

ബി ജെ പി പ്രവര്‍ത്തകന്റെ ആത്മഹത്യ: ബന്ധുവിന്റെ മൊഴിയെടുത്ത് പോലീസ്; കേസെടുത്തു

സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി പരിഗണിച്ച ശേഷം പാര്‍ട്ടി തഴഞ്ഞുവെന്നും അതിന്റെ മനോവിഷമത്തിലായിരുന്നു ആനന്ദ് എന്നും ബന്ധു വിമല്‍

Published

Nov 16, 2025 11:07 am |

Last Updated

Nov 16, 2025 11:07 am

തിരുവനന്തപുരം | തൃക്കണ്ണാപുരത്ത് സീറ്റ് നല്‍കാത്തതില്‍ മനംനൊന്ത് ബി ജെ പി പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തില്‍ ബന്ധുവിന്റെ മൊഴിയെടുത്ത് പോലീസ്. ജീവനൊടുക്കിയ തിരുമല സ്വദേശി ആനന്ദ് തമ്പിയുടെ ബന്ധു വിമലിന്റെ മൊഴിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

വിമല്‍ നല്‍കിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പോലീസ് കേസെടുത്തു. സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി പരിഗണിച്ച ശേഷം പാര്‍ട്ടി തഴഞ്ഞുവെന്നും അതിന്റെ മനോവിഷമത്തിലായിരുന്നു ആനന്ദ് എന്നും വിമല്‍ പോലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി.

അതിനിടെ, മന്ത്രി ശിവന്‍കുട്ടി ആനന്ദിന്റെ വീട്ടിലെത്തി കുടുംബാംഗങ്ങളെ കണ്ടു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

കോംഗോ സംഘര്‍ഷം: ദോഹ സമാധാന കരാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് സഊദി

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: സന്നിധാനത്തെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നാളെ

Kerala

ബി ജെ പി പ്രവര്‍ത്തകന്റെ ആത്മഹത്യ: ബന്ധുവിന്റെ മൊഴിയെടുത്ത് പോലീസ്; കേസെടുത്തു

Ongoing News

സഊദി അറേബ്യയില്‍ 'വിസ ബൈ പ്രൊഫൈല്‍' പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി

Saudi Arabia

ശാസ്ത്ര വിസ്മയങ്ങള്‍ തീര്‍ത്ത് രിസാല സ്റ്റഡി സര്‍ക്കിള്‍ 'നോട്ടെക് 3.0' സമാപിച്ചു

Kerala

തിരുവനന്തപുരം ഉള്ളൂര്‍ വാര്‍ഡില്‍ സി പി എമ്മിന് വിമതന്‍; മത്സരിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത് എല്‍ സി അംഗം കെ ശ്രീകണ്ഠന്‍

Kerala

കണ്ണൂര്‍ വെള്ളോറയില്‍ യുവാവ് വെടിയേറ്റു മരിച്ചു; സുഹൃത്ത് കസ്റ്റഡിയില്‍