Connect with us

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: സന്നിധാനത്തെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നാളെ

ശ്രീകോവിലിലെ ദ്വാരപാലക പാളി, കട്ടിളപ്പടി എന്നിവയുടെ സാമ്പിള്‍ ശേഖരിച്ച് പരിശോധന നടത്തും.

Published

Nov 16, 2025 11:19 am |

Last Updated

Nov 16, 2025 11:19 am

പത്തനംതിട്ട | ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നാളെ നടക്കും. ഉച്ചക്കായിരിക്കും പരിശോധന. പരിശോധനക്കായി എസ് പി. ശശിധരനും സംഘവും സന്നിധാനത്തേക്ക് തിരിക്കും.

ശ്രീകോവിലിലെ ദ്വാരപാലക പാളി, കട്ടിളപ്പടി എന്നിവയുടെ സാമ്പിള്‍ ശേഖരിച്ച് പരിശോധന നടത്തും. 1998ല്‍ സ്വര്‍ണം പൊതിഞ്ഞ ഉരുപ്പടികളും പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കും.

ദ്വാരപാലക പാളികള്‍ ഇളക്കി പരിശോധിക്കാന്‍ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് നേരത്തെ അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

കോംഗോ സംഘര്‍ഷം: ദോഹ സമാധാന കരാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് സഊദി

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: സന്നിധാനത്തെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നാളെ

Kerala

ബി ജെ പി പ്രവര്‍ത്തകന്റെ ആത്മഹത്യ: ബന്ധുവിന്റെ മൊഴിയെടുത്ത് പോലീസ്; കേസെടുത്തു

Ongoing News

സഊദി അറേബ്യയില്‍ 'വിസ ബൈ പ്രൊഫൈല്‍' പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി

Saudi Arabia

ശാസ്ത്ര വിസ്മയങ്ങള്‍ തീര്‍ത്ത് രിസാല സ്റ്റഡി സര്‍ക്കിള്‍ 'നോട്ടെക് 3.0' സമാപിച്ചു

Kerala

തിരുവനന്തപുരം ഉള്ളൂര്‍ വാര്‍ഡില്‍ സി പി എമ്മിന് വിമതന്‍; മത്സരിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത് എല്‍ സി അംഗം കെ ശ്രീകണ്ഠന്‍

Kerala

കണ്ണൂര്‍ വെള്ളോറയില്‍ യുവാവ് വെടിയേറ്റു മരിച്ചു; സുഹൃത്ത് കസ്റ്റഡിയില്‍