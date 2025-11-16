Connect with us

Ongoing News

സഊദി അറേബ്യയില്‍ 'വിസ ബൈ പ്രൊഫൈല്‍' പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി

യോഗ്യരായ വിസ കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ക്ക് അവരുടെ കാര്‍ഡും പാസ്പോര്‍ട്ട് വിശദാംശങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് മിനുട്ടുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഇലക്ട്രോണിക് ടൂറിസ്റ്റ് വിസ തത്ക്ഷണം നേടാന്‍ സാധിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംരംഭം.

Published

Nov 16, 2025 10:52 am |

Last Updated

Nov 16, 2025 10:52 am

റിയാദ് | യോഗ്യരായ വിസ കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ക്ക് അവരുടെ കാര്‍ഡും പാസ്പോര്‍ട്ട് വിശദാംശങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് മിനുട്ടുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഇലക്ട്രോണിക് ടൂറിസ്റ്റ് വിസ തത്ക്ഷണം നേടാന്‍ സാധിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംരംഭമായ ‘വിസ ബൈ പ്രൊഫൈല്‍’ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി.

യോഗ്യതയുള്ള വിസ കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ക്ക് അവരുടെ കാര്‍ഡും പാസ്പോര്‍ട്ട് വിശദാംശങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് മിനുട്ടുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഇലക്ട്രോണിക് ടൂറിസ്റ്റ് വിസ അനുവദിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംരംഭമാണിതെന്ന് ടൂറിസം മന്ത്രി അഹമ്മദ് അല്‍-ഖതീബ് എക്സില്‍ കുറിച്ചു.

ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം, ആഗോള ധനകാര്യ സേവന കമ്പനിയായ വിസ, സഊദി ടൂറിസം അതോറിറ്റി, വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചാണ് സംയോജിത ഡിജിറ്റല്‍ സംവിധാനം പുറത്തിറക്കിയത്. സുഗമവും സാങ്കേതികവിദ്യാധിഷ്ഠിതവുമായ യാത്രാനുഭവങ്ങളോടുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയെയാണ് ഇത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും 2024-ല്‍ അന്താരാഷ്ട്ര വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ ജി20 രാജ്യങ്ങളില്‍ സഊദി അറേബ്യ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

കോംഗോ സംഘര്‍ഷം: ദോഹ സമാധാന കരാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് സഊദി

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: സന്നിധാനത്തെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നാളെ

Kerala

ബി ജെ പി പ്രവര്‍ത്തകന്റെ ആത്മഹത്യ: ബന്ധുവിന്റെ മൊഴിയെടുത്ത് പോലീസ്; കേസെടുത്തു

Ongoing News

സഊദി അറേബ്യയില്‍ 'വിസ ബൈ പ്രൊഫൈല്‍' പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി

Saudi Arabia

ശാസ്ത്ര വിസ്മയങ്ങള്‍ തീര്‍ത്ത് രിസാല സ്റ്റഡി സര്‍ക്കിള്‍ 'നോട്ടെക് 3.0' സമാപിച്ചു

Kerala

തിരുവനന്തപുരം ഉള്ളൂര്‍ വാര്‍ഡില്‍ സി പി എമ്മിന് വിമതന്‍; മത്സരിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത് എല്‍ സി അംഗം കെ ശ്രീകണ്ഠന്‍

Kerala

കണ്ണൂര്‍ വെള്ളോറയില്‍ യുവാവ് വെടിയേറ്റു മരിച്ചു; സുഹൃത്ത് കസ്റ്റഡിയില്‍