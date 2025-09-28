Ongoing News
ഏഷ്യാ കപ്പ്: ഇന്ത്യക്ക് ടോസ്, പാകിസ്താനെ ബാറ്റിംഗിനയച്ചു
പരുക്കേറ്റ ഹാര്ദിക് പാണ്ഡ്യ, അര്ഷ്ദീപ് സിംഗ് എന്നിവര് ഇന്ത്യയുടെ അവസാന ഇലവനില് ഇല്ല. ഹാര്ദികിനു പകരം റിങ്കു സിംഗ് കളിക്കും. ശിവം ദുബെയും ടീമിലുണ്ട്.
ദുബൈ | ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനലില് ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ ബൗളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. പരുക്കേറ്റ ഹാര്ദിക് പാണ്ഡ്യ, അര്ഷ്ദീപ് സിംഗ് എന്നിവര് ഇന്ത്യയുടെ അവസാന ഇലവനില് ഇല്ല.
ഹാര്ദികിനു പകരം റിങ്കു സിംഗ് കളിക്കും. ശിവം ദുബെയും ടീമിലുണ്ട്. അതേസമയം, മാറ്റങ്ങളില്ലാതെയാണ് പാകിസ്താന് ഇറങ്ങുന്നത്.
കമന്റേറ്റര്മാരായ രവി ശാസ്ത്രിയും വഖാര് യൂനുസുമാണ് ഇന്ന് ടോസിനെത്തിയത്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Saudi Arabia
സഊദി വ്യവസായ പ്രമുഖന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സഈദ് മലൈബാരി ജിദ്ദയില് നിര്യാതനായി
Kerala
ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവാഭരണങ്ങള് മോഷ്ടിച്ചു; ശാന്തിക്കാരന് അറസ്റ്റില്
Kerala
ഏതോ കുടുംബത്തിലെ നാല് നായന്മാര് രാജിവെച്ചാല് എന് എസ് എസിന് ഒന്നുമില്ല; ജി സുകുമാരന് നായരുടെ പിന്നില് പാറപോലെ ഉറച്ചു നില്ക്കും: മന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാര്
Kerala
സ്വത്തിനും സ്വര്ണത്തിനുമായി മാതാവിനെ കൊലപ്പെടുത്താന് ശ്രമം; മകന് അറസ്റ്റില്
National
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ യുവതിയെ കുറിച്ച് പോസ്റ്റിട്ടു; യുവാവിനെ യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കൾ തല്ലിക്കൊന്നു
Kerala
വടക്കന് പറവൂര് സി പി ഐയില് കൂട്ടരാജി; 80ഓളം പേരാണ് പാര്ട്ടി വിട്ടത്
Education