Connect with us

National

കരൂര്‍ ദുരന്തത്തിനിടയാക്കിയത് റാലിക്ക് വിജയ് വൈകിയെത്തിയത്: എഫ് ഐ ആര്‍

നിശ്ചയിച്ചതിലും മണിക്കൂറുകള്‍ വൈകിയാണ് വിജയ് പരിപാടിക്ക് എത്തിയത്. അധികൃതരുടെ അനുമതി കൂടാതെയാണ് റോഡ്‌ഷോ നടത്തിയതെന്നും എഫ് ഐ ആറില്‍ പറയുന്നു.

Published

Sep 29, 2025 9:27 pm |

Last Updated

Sep 29, 2025 9:27 pm

ചെന്നൈ | കരൂരില്‍ ടി വി കെ സംഘടിപ്പിച്ച റാലിക്ക് പാര്‍ട്ടി നേതാവും സിനിമാ താരവുമായ വിജയ് എത്താന്‍ വൈകിയതാണ് 41 പേരുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ വന്‍ ദുരന്തത്തിന് വഴിതുറന്നതെന്ന് എഫ് ഐ ആറില്‍ ആരോപണം.

നിശ്ചയിച്ചതിലും മണിക്കൂറുകള്‍ വൈകിയാണ് വിജയ് പരിപാടിക്ക് എത്തിയത്. അധികൃതരുടെ അനുമതി കൂടാതെയാണ് റോഡ്‌ഷോ നടത്തിയതെന്നും എഫ് ഐ ആറില്‍ പറയുന്നു.

10,000 പേരുടെ റാലിക്കാണ് പാര്‍ട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മതിയഴകന്‍ അനുമതി തേടിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍, 25,000 പേരടങ്ങുന്ന വന്‍ ജനാവലിയാണ് പരിപാടിക്കായി എത്തിയത്. വിജയ് എത്താന്‍ വൈകിയത് ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടാന്‍ ഇടവരുത്തിയെന്ന് എഫ് ഐ ആര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Business

ലുലു ഹൈപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റ് സന്ദര്‍ശിച്ച് ആസ്‌ത്രേലിയന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി

International

ഖത്തറിലെ ഇസ്റാഈൽ ആക്രമണം: ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് നെതന്യാഹു

National

കരൂര്‍ ദുരന്തം: ടി വി കെ നേതാവ് അറസ്റ്റില്‍

Alappuzha

പ്രകടനത്തിനിടെ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതാവ് കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു

Ongoing News

സാംസങ് ഗാലക്സി എസ്26 അൾട്രാ അടുത്ത വർഷം; 60 വാട്ട് ചാർജിംഗും 'പ്രൈവറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ' ഫീച്ചറും വന്നേക്കാം

National

കരൂര്‍ ദുരന്തത്തിനിടയാക്കിയത് റാലിക്ക് വിജയ് വൈകിയെത്തിയത്: എഫ് ഐ ആര്‍

Editors Pick

അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് 3 ലക്ഷം വിൽപ്പന; ചരിത്ര നേട്ടവുമായി മഹീന്ദ്ര ഥാർ