Kerala
തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസം സംസ്ഥാനത്ത് പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു
സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്, ഫാക്ടറികള്, തോട്ടങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്ക്ക് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അവധിയോ മതിയായ സൗകര്യമോ നല്കാന് തൊഴിലുടമകള്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം
തിരുവനന്തപുരം | തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളില് അതത് ജില്ലകളില് പൊതുഅവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡിസംബര് ഒമ്പതിന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളില് പൊതുഅവധിയായിരിക്കും.
ഡിസംബര് 11 ന് തൃശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളില് പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ജില്ലകളിലെ സര്ക്കാര് ഓഫീസുകള്ക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അവധിയായിരിക്കും.
സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്, ഫാക്ടറികള്, തോട്ടങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്ക്ക് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അവധിയോ മതിയായ സൗകര്യമോ നല്കാന് തൊഴിലുടമകള്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് വ്യക്തമാക്കി.
കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ജീവനക്കാര്ക്കും കേന്ദ്രപൊതുമേഖലാ സ്ഥാപന ജീവനക്കാര്ക്കും വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസം അവധി അനുവദിക്കാന് നടപടി എടുക്കാന് കേന്ദ്ര പേഴ്സണല് ആന്ഡ് ട്രെയിനിംഗ് വകുപ്പിനോടും സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നിര്ദേശിച്ചു.