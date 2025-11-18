National
തണുപ്പകറ്റാന് മരക്കരി കത്തിച്ചു; കര്ണാടകയിലെ ബെലഗാവിയില് മൂന്ന് യുവാക്കള് ശ്വാസംമുട്ടി മരിച്ചു
അമന് നഗര് സ്വദേശികളായ റിഹാന്, മൊഹീന്, സര്ഫറാസ് എന്നിവരാണ് ദുരന്തത്തിനിരയായത്.
ബെംഗളൂരു | കര്ണാടകയിലെ ബെലഗാവിയില് മൂന്ന് യുവാക്കള് ശ്വാസംമുട്ടി മരിച്ചു. മരക്കരിപ്പുക ശ്വസിച്ചാണ് മരണം.
അമന് നഗര് സ്വദേശികളായ റിഹാന്, മൊഹീന്, സര്ഫറാസ് എന്നിവരാണ് ദുരന്തത്തിനിരയായത്. മറ്റൊരു യുവാവിനെ ഗുരുതരാവസ്ഥയില് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.
തണുപ്പകറ്റാനാണ് ഇവര് മരക്കരി കത്തിച്ചത്.
