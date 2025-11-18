Editors Pick
കേരളത്തിൽ ട്രൻഡിംഗ് ആവാൻ ഫാം ടൂറിസം; മാതൃകയായി തിരുവമ്പാടി ഇരവഞ്ഞി വാലി ഫാം ടൂർ
ലേക് വ്യൂ ഫാം സ്റ്റേ
കാർഷിക ജീവിതവും ഗ്രാമീണ സൗന്ദര്യവും അടുത്തറിയാനുള്ള അവസരമാണ് ഫാം ടൂറിസം. നഗരത്തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് മാറി പ്രകൃതിയോടിണങ്ങി കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ഇത് സഞ്ചാരികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. കൃഷിയെ വിനോദസഞ്ചാരവുമായി സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, കർഷകർക്ക് അധിക വരുമാനം നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിലും ഗ്രാമീണ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിലും ഇത് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. കൃഷിയിടങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണാനും വിളവെടുപ്പിൽ പങ്കുചേരാനും നാടൻ ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കാനും ലഭിക്കുന്ന ഈ അവസരം പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കാർഷിക ഉത്പാദനത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം നൽകുന്നു.
എന്താണ് ഫാം ടൂറിസം?
ഒരു ഫാം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിയിടം വിനോദസഞ്ചാര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഫാം ടൂറിസം (അഗ്രി ടൂറിസം). കൃഷിരീതികൾ നേരിട്ട് കാണുക, കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ സഹായിക്കുക, വിളവെടുപ്പിൽ പങ്കുചേരുക, ഫാമുകളിൽ താമസിക്കുക, നാടൻ ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കുക തുടങ്ങിയ അനുഭവങ്ങൾ ഫാം ടൂറിസം സഞ്ചാരികൾക്ക് നൽകുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം, വിനോദം, വിശ്രമം, ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം എന്നിവ ഫാം ടൂറിസത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്.
ഫാം ടൂറിസം കേരളത്തിൽ
ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടെന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടെല്ലാണ് കൃഷി. സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെയും നെല്ലിൻ്റെയും നാടായ കേരളത്തിൽ ഫാം ടൂറിസത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഫാം ടൂറിസം കാർഷിക വരുമാനത്തിന് പുറമെ ടൂറിസം വഴിയുള്ള അധിക വരുമാനം നേടിക്കൊടുക്കാൻ കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് ഗ്രാമീണ മേഖലയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചക്ക് സഹായകമാകും.
പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കൃഷിയെക്കുറിച്ചും ഭക്ഷ്യ ഉത്പാദനത്തെക്കുറിച്ചും നേരിട്ട് പഠിക്കാനും ഇത് അവസരമൊരുക്കും. ഗ്രാമീണ ജീവിതരീതികളും തനതായ കാർഷിക സംസ്കാരവും ഭക്ഷണരീതികളും അടുത്തറിയാൻ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇതുവഴി സാധിക്കുന്നു എന്നതും ഇതിന്റെ മേൻമയാണ്.
കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയും കാലാവസ്ഥയും ഫാം ടൂറിസത്തിന് അനുയോജ്യമാണ്. നിരവധി സാധ്യതകളാണ് ഈ മേഖലയിൽ നിലവിലുള്ളത്. തേയില, കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങൾ, ഏലം പോലുള്ള സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കൃഷിയിടങ്ങൾ, നെൽവയലുകൾ, തെങ്ങിൻതോപ്പുകൾ, ഔഷധസസ്യ ഫാമുകൾ, പഴത്തോട്ടങ്ങൾ എന്നിവ സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.
വയനാട്, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട് തുടങ്ങിയ ജില്ലകൾ കാർഷിക വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് വലിയ സാധ്യതകളുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ്. കർഷകരെയും ടൂറിസം ഓപ്പറേറ്റർമാരെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഫാം ടൂറിസത്തിനായുള്ള പ്രത്യേക പാക്കേജുകൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് ഈ മേഖലയ്ക്ക് വലിയ വളർച്ച നൽകും. കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് പുതിയ ഉണർവ് നൽകാനും, കേരളത്തിൻ്റെ തനത് ഗ്രാമീണ സൗന്ദര്യം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിക്കാനും ഫാം ടൂറിസത്തിന് സാധിക്കും.
തിരുവമ്പാടിയിലെ ഇരവഞ്ഞി വാലി ഫാം ടൂർ
മാതൃകാ കൃഷിരീതികളും നൂതന കാർഷിക വിദ്യകളും പരീക്ഷിച്ച് വിജയിപ്പിക്കുകയും, ജില്ല, സംസ്ഥാന, ദേശീയ തലങ്ങളിൽ നിരവധി അവാർഡുകൾ വാരിക്കൂട്ടുകയും ചെയ്ത കർഷകർ ഉള്ള ഒരു അപൂർവ്വ ഗ്രാമമാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തിരുവമ്പാടി. ഇവിടത്തെ കർഷകരുടെ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സമ്പൂർണ്ണ കാർഷിക ടൂർ പാക്കേജാണ് ഇരവഞ്ഞി വാലി ഫാം ടൂർ.
തെങ്ങ്, ജാതി, സമ്മിശ്രക്കൃഷി എന്നിവയോടൊപ്പം, ആട്, കോഴി, മത്സ്യം, അലങ്കാര മത്സ്യകൃഷി, തേനീച്ച വളർത്തൽ തുടങ്ങിയ കൃഷിയുടെ വിവിധ മേഖലകളിലെ അവാർഡ് ജേതാക്കളെയും മാതൃകാ കർഷകരെയും അവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനും ആസ്വദിക്കുവാനും ഇരവഞ്ഞി വാലി ഫാം ടൂർ അവസരം നൽകുന്നു. വിനോദയാത്രികർക്കും കാർഷിക പഠന സംഘങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ് തിരുവമ്പാടിയിലെ ഈ കാർഷിക വിസ്മയം.
പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ
കാർമ്മൽ നഴ്സറി & അഗ്രി ഫാം: നാളികേര കൃഷിയിലെ ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവായ ഡൊമിനിക്കിൻ്റെ ഫാമാണിത്. നാട്ടുകാർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പാപ്പച്ചൻ ചേട്ടൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡൊമിനിക്, കേര കൃഷിയുടെ ആധികാരിക ശബ്ദമാണ്. രാസകീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത പ്രകൃതി സ്നേഹിയായ ഇദ്ദേഹം കൃഷിയിടത്തിലെ കളച്ചെടികളെ പോലും വളമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രായോഗികവാദിയാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കേരകേസരി, കർശകോത്തമ എന്നീ അവാർഡുകളും ഡൊമിനിക്കിനെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ആക്വാ പെറ്റ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ: അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ശേഖരം ഇവിടെയുണ്ട്. ഇസ്രാഈൽ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയിലുള്ള കൃഷിരീതി അവലംബിക്കുന്ന ഈ ഫാം ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയതാണ്. സമീപ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോലും കാണാത്തത്ര വലുപ്പത്തിലും വൈവിധ്യത്തിലും സാങ്കേതികവിദ്യയിലും ഈ ഫാം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ജോർജ്ജുകുട്ടി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ജോർജ്ജ് പി സി പനച്ചിക്കലാണ് ഫാം ഉടമ.
മലബാർ എഗ്ഗർ ഫാം: മികച്ച പൗൾട്രി ഫാർമിനുള്ള കേരള സർക്കാർ അവാർഡ് മൂന്ന് തവണ നേടിയ വിൽസൺ കൈതക്കുളം നടത്തുന്നതാണ് ഈ ഫാം.
പുരയിടത്തിൽ ഗോട്ട് ഫാം: രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടിലേറെ അനുഭവസമ്പത്തുള്ള ജോസ് പുരയിടത്തിൽ നടത്തുന്നതാണ് ഈ ഫാം. മലയോര മഹോത്സവത്തിൽ ആടുകളുടെ പ്രദർശന മത്സരത്തിൽ ഓവറോൾ പട്ടം നേടിയ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിൽ ജമുനാപാരി, മലബാറി, സിരോഹി, ബീറ്റിൽ തുടങ്ങിയ വിവിധയിനം ആടുകളുടെ വലിയ ശേഖരം കാണാം.
ലേക് വ്യൂ ഫാം സ്റ്റേ: ജെയ്സൺ പ്ലാതോട്ടം നടത്തുന്ന ഈ ഫാം സ്റ്റേയിൽ, അഞ്ചോ ആറോ കിലോ വരെ വലുപ്പമുള്ള മത്സ്യങ്ങളുള്ള ഒരു ചെറിയ തടാകമുണ്ട്. ഇവിടെ മുളങ്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിലിരുന്ന് പ്രഭാതഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കാം. കൂടുതൽ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടയിട്ട് മീൻ പിടിക്കാനും പാചകം ചെയ്ത് കഴിക്കാനും അവസരമുണ്ട്.
ഗ്രേയ്സ് ഗാർഡൻ: ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻഷിപ്പിൻ്റെ കർഷക വേർഷനാണ് ബോണി ജോസഫ് മുട്ടത്തുകുന്നേൽ. കുശവൻ കളിമണ്ണിൽ മനോഹര കലാരൂപങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ, ഇദ്ദേഹം മുളംതൈകളിൽ വിസ്മയ കലാസൃഷ്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകുന്നു. ഇതോടൊപ്പം പാറക്കുളത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച ഫ്ലോട്ടിംഗ് കൂടുകളിലെ മത്സ്യക്കൃഷിയിലും അലങ്കാര മത്സ്യകൃഷിയിലും അദ്ദേഹം മാതൃകയാണ്.
ഫ്രൂട്സ് ഗാർഡൻ റിസോർട്ട്: അതിജീവന ത്വരയുടെ വിജയകരമായ ഉദാഹരണമാണ് അപ്പച്ചൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ദേവസ്യ മുളക്കൽ. തിരുവമ്പാടി പ്രദേശത്ത് റിസോർട്ട് മേഖലയിലേക്ക് കാലെടുത്തുവെച്ച ആദ്യ സംരംഭകനായ ഇദ്ദേഹം, ഇന്നും തൻ്റെ സംരംഭം വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇവിടെ നല്ലൊരു കാർഷിക നഴ്സറിയും അതിൽത്തന്നെ ഓർക്കിഡുകൾക്കായി പ്രത്യേക വിഭാഗവും ഉണ്ട്.
താളോലം പ്രൊഡക്ട്സ് & ബി എം ഫുഡ്സ്: ബീന അജുവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള താളോലം പ്രൊഡക്ട്സ്, മരത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ശിശു സൗഹൃദപരമായ ഇക്കോ ഫ്രണ്ടലി കളിപ്പാട്ടങ്ങളും കരകൗശല വസ്തുക്കളും നിർമ്മിക്കുന്നു. വിനോദത്തിനൊപ്പം കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിവികാസത്തിനും ഉപകരിക്കുന്നവയാണ് ഇവ.കൂടാതെ, വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണ, പുളിച്ചമ്മന്തിപ്പൊടി, അവലോസ് പൊടി, കുഴലപ്പം തുടങ്ങിയ നാളികേര അധിഷ്ഠിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വിഷരഹിത സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മസാലപ്പൊടികളും ബി എം ഫുഡ്സ് എന്ന യൂണിറ്റിലൂടെ വിപണനം ചെയ്യുന്നു.
തറക്കുന്നേൽ ഗാർഡൻസ്: മലയാള മനോരമ കർഷകശ്രീ അവാർഡ് ജേതാവായ സാബു തറക്കുന്നേലിൻ്റെ ഈ തോട്ടത്തിൽ ജാതി, വാനില, തിപ്പലി, തേനീച്ച വളർത്തൽ എന്നിവയുടെ വലിയ ശേഖരമുണ്ട്. തേനടക്കം ശുദ്ധമായ കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജൈവവൈവിധ്യ കേന്ദ്രമാണിത്.
ഗ്രേസ് ഗാർഡൻ: ഈ ഫാം നടത്തുന്ന ബോണി ജോസഫ് മുട്ടത്തുകുന്നേൽ മുള ഉപയോഗിച്ച് കരകൗശല വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം ഉള്ള ആളാണ്. ഇവിടെ ഗ്രാനൈറ്റ് ക്വാറി കുളമാക്കി മാറ്റി അതിൽ ഒഴുകുന്ന കൂടുകളിൽ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ മത്സ്യങ്ങളെയും അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളെയും വളർത്തുന്നത് കാണാം.
ഇവ കൂടാതെ, അടുക്കളത്തോട്ടത്തിലെ മിശ്രിത കൃഷിക്ക് ഉത്തമ ഉദാഹരണമായ അരീത്തറയിൽ ഗാർഡൻസ് , ജാതി, തെങ്ങ്, കൊക്കോ, ക്ഷീരം, മത്സ്യം എന്നിവയുടെ മിശ്രിത കൃഷിയുടെ മാതൃകയായ കളളോലിക്കൽ ഗാർഡൻസ് എന്നിവയും തിരുവമ്പാടിയിലെ ഫാം ടൂറിസം സർക്യൂട്ടിലെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളാണ്.