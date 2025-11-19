Kerala
തിരുവനന്തപുരത്ത് മൂന്ന് നില കെട്ടിടത്തില് വന് തീപ്പിടുത്തം
മുന് കരുതലിന്റെ ഭാഗമായി കെട്ടിടത്തിന് സമീപമുള്ള വീട്ടുകാരെ ഒഴിപ്പിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം | തിരുവനന്തപുരത്ത് കെട്ടിടത്തില് വന് തീപ്പിടുത്തം. ആര്യശാല കണ്ണേറ്റുമുക്കിന് സമീപം യൂണിവേഴ്സല് ഫാര്മയെന്ന സ്ഥാപനം പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന മൂന്നുനില കെട്ടിടത്തിലാണ് തീപിടിച്ചത്.
കെട്ടിടത്തിന്റെ താഴത്തെ നിലയിലാണ് ആദ്യം തീപിടിച്ചത്. തീ പിന്നീട് മുകളിലത്തെ നിലകളിലേക്കും പടരുകയായിരുന്നു. പോലീസും അഗ്നിശമനസേനയും സ്ഥലത്തെത്തി . മുന് കരുതലിന്റെ ഭാഗമായി കെട്ടിടത്തിന് സമീപമുള്ള വീട്ടുകാരെ ഒഴിപ്പിച്ചു. വീടുകളില് നിന്ന് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളും നീക്കം ചെയ്തു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Editors Pick
മൂന്നര ഏക്കറിൽ മനുഷ്യ നിർമിത കാട്; അപൂർവ സസ്യങ്ങളുടെ ശേഖരം; കാർഷിക വിസ്മയം ഒരുക്കി തോമസ് മാഷ്
Oman
യുഎസ് സഊദിക്ക് എഫ്-35 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് ട്രംപ്
National
ഡല്ഹി വിമാനത്താവളത്തില് ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവുമായി യാത്രക്കാരന് പിടിയില്
Kerala
തിരുവനന്തപുരത്ത് മൂന്ന് നില കെട്ടിടത്തില് വന് തീപ്പിടുത്തം
Kerala
തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസം സംസ്ഥാനത്ത് പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു
National
കള്ളപ്പണക്കേസ്; അല് ഫലാഹ് യുണിവേഴ്സിറ്റി ചെയര്മാനെ ഇ ഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
Kerala