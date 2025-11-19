Connect with us

Kerala

തിരുവനന്തപുരത്ത് മൂന്ന് നില കെട്ടിടത്തില്‍ വന്‍ തീപ്പിടുത്തം

മുന്‍ കരുതലിന്റെ ഭാഗമായി കെട്ടിടത്തിന് സമീപമുള്ള വീട്ടുകാരെ ഒഴിപ്പിച്ചു

Published

Nov 19, 2025 12:06 am |

Last Updated

Nov 19, 2025 12:06 am

തിരുവനന്തപുരം | തിരുവനന്തപുരത്ത് കെട്ടിടത്തില്‍ വന്‍ തീപ്പിടുത്തം. ആര്യശാല കണ്ണേറ്റുമുക്കിന് സമീപം യൂണിവേഴ്‌സല്‍ ഫാര്‍മയെന്ന സ്ഥാപനം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മൂന്നുനില കെട്ടിടത്തിലാണ് തീപിടിച്ചത്.

കെട്ടിടത്തിന്റെ താഴത്തെ നിലയിലാണ് ആദ്യം തീപിടിച്ചത്. തീ പിന്നീട് മുകളിലത്തെ നിലകളിലേക്കും പടരുകയായിരുന്നു. പോലീസും അഗ്‌നിശമനസേനയും സ്ഥലത്തെത്തി . മുന്‍ കരുതലിന്റെ ഭാഗമായി കെട്ടിടത്തിന് സമീപമുള്ള വീട്ടുകാരെ ഒഴിപ്പിച്ചു. വീടുകളില്‍ നിന്ന് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളും നീക്കം ചെയ്തു.

 

