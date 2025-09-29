International
തിളങ്ങി തിലക് വര്മ; ഏഷ്യ കപ്പില് ഇന്ത്യക്ക് ഒന്പതാം കിരീടം
147 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്ന്ന ഇന്ത്യ 5 വിക്കറ്റിന്റെ വിജയമാണ് നേടിയത്.
ദുബൈ |പാകിസ്താനെ തകര്ത്ത് ഏഷ്യാകപ്പില് മുത്തമിട്ട് ഇന്ത്യ. അവസാന ഓവറിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിജയം. ഫൈനലില് പാകിസ്താന് ഉയര്ത്തിയ 147 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്ന്ന ഇന്ത്യ 5 വിക്കറ്റിന്റെ വിജയമാണ് നേടിയത്. ഇന്ത്യ 19.4 ഓവറില് ലക്ഷ്യം കണ്ടു. തിലക് വര്മയുടെ തകര്പ്പന് ബാറ്റിങ് ആണ് ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.
തുടക്കത്തില് തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് അഭിഷേക് വര്മയെയും ശുഭ്മാന് ഗില്ലിനെയും സൂര്യകുമാര് യാദവിനെയും നഷ്ടമായി. പിന്നീട് തിലക് വര്മ ക്രീസിലെത്തിയതോടെ കളിമാറി. അര്ധ സെഞ്ച്വറി നേടിയ തിലക് വര്മയാണ് ടീമിന്റെ വിജയശില്പ്പി. 41 പന്തില് നിന്നാണ് തിലക് വര്മ അര്ധ സെഞ്ച്വറി കുറിച്ചത്.തിലക് വര്മയും സഞ്ജുവും ചേര്ന്നാണ്് ഇന്ത്യയെ വലിയ തകര്ച്ചയില്നിന്നു രക്ഷിച്ചത്.
നാലാം വിക്കറ്റില് ഒന്നിച്ച ഇരുവരും ചേര്ന്ന് 57 റണ്സ് സ്കോര്ബോര്ഡില് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. 13ാം ഓവറില് അബ്രാര് അഹമ്മദാണ് സഞ്ജുവിനെ വീഴ്ത്തിയത്. നേരത്തെ, അബ്രാം തന്നെ എറിഞ്ഞ എട്ടാം ഓവറില് 12 റണ്സുമായി നിന്ന സഞ്ജുവിനെ പാക്ക് ഫീല്ഡര് ഹുസൈന് തലാത് ഡ്രോപ് ചെയ്തിരുന്നു.പവര്പ്ലേയില് തന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മൂന്നു വിക്കറ്റുകള് നഷ്ടമായിരുന്നു.