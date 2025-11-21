Kerala
തൃശൂരില് തിയേറ്റര് നടത്തിപ്പുകാരനും ഡ്രൈവര്ക്കും വെട്ടേറ്റു; ക്വട്ടേഷനെന്ന് സൂചന
സാമ്പത്തിക ഇടപാടിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള തര്ക്കമാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് അറിയുന്നത്
തൃശൂര് | തൃശൂരില് തിയേറ്റര് നടത്തിപ്പുകാരനും ഡ്രൈവര്ക്കും വെട്ടേറ്റു. തൃശൂര് രാഗം തിയേറ്റര് നടത്തിപ്പുകാരന് സുനിലിനും ഡ്രൈവര് അനീഷിനുമാണ് വെട്ടേറ്റത്. മൂന്നാംഗ സംഘമാണ് ആക്രമിച്ചത്.ക്വട്ടേഷന് ആക്രമണമെന്നാണ് സൂചന. വെളപ്പായയിലെ സുനിലിന്റെ വീടിനു മുന്നില് വെച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം. സാമ്പത്തിക ഇടപാടിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള തര്ക്കമാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് അറിയുന്നത്
ഇന്നലെ രാത്രി പത്തുമണിയോടെ സംഭവം. സുനിലിന്റെ വീടിനു മുന്പില് വച്ച് കാറില് നിന്നിറങ്ങി ഗേറ്റ് തുറക്കുന്നതിനിടെയാണ് മൂന്നംഗ സംഘം വാള് ഉപയോഗിച്ച് ഇരുവരെയും വെട്ടിയത്. സുനിലിന്റെ കാലിനും ഡ്രൈവറുടെ കൈക്കുമാണ് വെട്ടിയത്. പരുക്കേറ്റ ഇരുവരെയും ആദ്യം തൃശ്ശൂര് മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കും, പിന്നീട് തൃശൂര് ദയ ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റി. ഇരുവരുടെയും പരുക്ക് ഗുരുതരമല്ല.
ഇരുവരെയും വെട്ടിയശേഷം അക്രമിസംഘം ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു. സുനില് പത്തുവര്ഷത്തോളമായി രാഗം തിയേറ്റര് വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് നടത്തുകയാണ്. പ്രതികളെ പിടികൂടുന്നതിനായി മെഡിക്കല് കോളേജ് പോലീസ് അന്വേഷണം ഊര്ജ്ജിതമാക്കി.