തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇന്ന് ഏഴ് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലാണ് മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്.ന്യൂനമര്ദ്ദത്തിന്റെയും ചക്രവാതച്ചുഴിയുടെയും സ്വാധീനഫലമായാണ് മഴ
കന്യാകുമാരി കടലിനു മുകളിലെ ന്യൂനമര്ദ്ദം നിലവില് ലക്ഷദ്വീപിനും മാലദ്വീപിനും മുകളില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇത് പടിഞ്ഞാറ് – വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങാന് സാധ്യതയുള്ളതായാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തല്. കൂടാതെ, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന് മുകളില് ചക്രവാതച്ചുഴിയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില് കേരളത്തില് ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ ശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ പ്രവചനം.ശനിയാഴ്ചയോടെ തെക്ക് കിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനു മുകളില് പുതിയ ന്യുനമര്ദ്ദം രൂപപ്പെടാന് സാധ്യതയുണ്ട്. തുടര്ന്ന് പടിഞ്ഞാറ് – വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയില് സഞ്ചരിച്ച് നവംബര് 24-ഓടെ തെക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന്റെ മദ്ധ്യഭാഗത്ത് തീവ്രന്യുനമര്ദ്ദമായി ശക്തിപ്പെടും. തുടര്ന്നുള്ള 48 മണിക്കൂറിനിടെ, പടിഞ്ഞാറ് – വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയില് സഞ്ചരിച്ച് തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കാനും സാധ്യതയുള്ളതായും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.