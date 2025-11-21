Kerala
കെ എഫ് സി വായ്പ തട്ടിപ്പ്; പി വി അന്വറിന്റെ വീട്ടില് ഇ ഡി പരിശോധന
അന്വറിന്റെ സഹായിയുടെ വീട്ടിലും ഇഡി സംഘം പരിശോധന നടത്തി
മലപ്പുറം | മുന് എംഎല്എ പി വി അന്വറിന്റെ വീട്ടില് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ട്രേറ്റ്(ഇഡി) റെയ്ഡ്. മലപ്പുറം ഒതായിയിലെ വീട്ടില് ഇന്ന് രാവിലെയോടെയാണ് ഇ ഡി സംഘം പരിശോധനക്കെത്തിയത്.
അന്വറിന്റെ സഹായിയുടെ വീട്ടിലും ഇഡി സംഘം പരിശോധന നടത്തി. കെഎഫ്സി(കേരള ഫിനാന്ഷ്യല് കോര്പറേഷന്)യില്നിന്ന് 12 കോടി വായ്പ എടുത്ത് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് റെയ്ഡ് എന്നാണ് വിവരം. നേരത്തെ കെഎഫ്സി വായ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജിലന്സും അന്വറിന്റെ വീട്ടില് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. കെഎഫ്സി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്വാധീനിച്ച് തിരിമറി നടത്തി എന്ന കേസിലായിരുന്നു പരിശോധന.2015 ല് കെ എഫ് സിയില് നിന്ന് 12 കോടി വായ്പയെടുത്ത അന്വര് അത് തിരിച്ചടച്ചില്ലെന്നാണ് ആരോപണം. പലിശയടക്കം 22 കോടി രൂപയാണ് ഇപ്പോള് തിരികെ നല്കാനുള്ളത്. ഇത് കെ എഫ് സിക്ക് വന് നഷ്ടം വരുത്തിയെന്നാണ് പരാതി
ഇടതുപക്ഷവുമായി തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ അന്വര് ഇപ്പോള് തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രലിലാണ്.തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് യുഡിഎഫിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അന്വര്. നിലമ്പൂരിലെ എംഎല്എ ആയിരുന്ന അന്വര് കഴിഞ്ഞ തവണ നിലമ്പൂരില് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.