Business
ലുലു ഹൈപ്പര്മാര്ക്കറ്റ് സന്ദര്ശിച്ച് ആസ്ത്രേലിയന് പ്രധാനമന്ത്രി
വ്യാപാരനയം വിപുലമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി യു എസ്, യു കെ എന്നിവടങ്ങളിലെ സന്ദര്ശനങ്ങള്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആന്തണി ആല്ബനീസ് യു എ ഇയിലെത്തിയത്.
അബൂദബി | ഔദ്യോഗിക സന്ദര്ശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി യു എ ഇയിലെത്തിയ ആസ്ത്രേലിയന് പ്രധാനമന്ത്രി ആന്തണി ആല്ബനീസ് അബൂദബി മുഷ്റിഫിലെ ലുലു ഹൈപ്പര്മാര്ക്കറ്റ് സന്ദര്ശിച്ചു. വ്യാപാരനയം വിപുലമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി യു എസ്, യു കെ എന്നിവടങ്ങളിലെ സന്ദര്ശനങ്ങള്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആന്തണി ആല്ബനീസ് യു എ ഇയിലെത്തിയത്. അബൂദബിയിലെ ഷെയ്ഖ് സായിദ് ഗ്രാന്ഡ് മോസ്ക്കും അദേഹം സന്ദര്ശിച്ചു.
ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്മാന് എം എ യൂസഫലിക്കൊപ്പം ഹൈപ്പര്മാര്ക്കറ്റ് നടന്നുകണ്ട ആന്തണി ആല്ബനീസ് വൈവിധ്യമാര്ന്ന ആസ്ത്രേലിയന് ഉത്പന്നങ്ങള് കണ്ടറിഞ്ഞു. പ്രമീയം ആസ്ത്രേലിയന് മീറ്റ്, പഴം പച്ചക്കറി ഉത്പന്നങ്ങള് എന്നിവയുടെ വിപുലമായ ശേഖരമാണ് ലുലുവിലുള്ളത്.
സന്ദര്ശനത്തിനിടെ ആസ്ത്രേലിയയില് ലുലു ഹൈപ്പര്മാര്ക്കറ്റ് ആരംഭിക്കാന് യൂസഫലിയെ ആന്തണി ആല്ബനീസ് പ്രത്യേകം ക്ഷണിച്ചു. കര്ഷകരും വിതരണക്കാരുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള ലുലുവിന്റെ സേവനം, മികച്ച ഗുണമേകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആസ്ത്രേലിയന് ഉത്പന്നങ്ങള്ക്ക് ആഗോള വിപണിയാണ് ലുലു ലഭ്യമാക്കുന്നതെന്നും ലോജിസ്റ്റിസ്ക്സ് കേന്ദ്രങ്ങള് വഴി മികച്ച തൊഴിലവസരമാണ് നല്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ആസ്ത്രേലിയ-യു എ ഇ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാര് ഒക്ടോബര് ഒന്ന് മുതല് നടപ്പാക്കുമെന്നും ആസ്ത്രേലിയയുടെ സുപ്രധാന വ്യാപാര പങ്കാളിയായി യു എ ഇ മാറുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ആന്തണി ആല്ബനീസ് വ്യക്തമാക്കി. ആസ്ത്രേലിയയില് നിന്നുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഉത്പന്നങ്ങളാണ് മിഡില് ഈസ്റ്റിലടക്കം ലുലു ലഭ്യമാക്കുന്നതെന്നും പ്രാദേശിക കര്ഷകര്ക്കും വിതരണക്കാര്ക്കും പിന്തുണ നല്കുക കൂടിയാണ് ലുലുവെന്നും ചെയര്മാന് എം എ യൂസഫലി പറഞ്ഞു. പതിറ്റാണ്ടുകള് നീണ്ട ബന്ധമാണ് ആസ്ത്രേലിയയുമായി ലുലുവിനുള്ളത്. ആദ്യമായി നടത്തിയ ആസ്ത്രേലിയ സന്ദര്ശനം യൂസഫലി കൂടിക്കാഴ്ചയില് ഓര്ത്തെടുത്തു. മികച്ച ആസ്ത്രേടലിയന് മീറ്റ് – ലാംബ് എന്നിവ യു എ ഇയിലെ ലുലു സ്റ്റോറുകളിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനായി ആയിരുന്നു 1983 സെപ്തംബര് എട്ടിലെ ആ യാത്ര. ആസ്ത്രേലിയന് ഉത്പന്നങ്ങള്ക്ക് മിഡില് ഈസ്റ്റില് മികച്ച സ്വീകാര്യതയാണ് ഉള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മെല്ബണിലുള്ള ഭക്ഷ്യസംസ്കരണ കേന്ദ്രങ്ങള് വഴി ഏറ്റവും മികച്ച പഴം, പക്കറി, ഇറച്ചി ഉത്പന്നങ്ങളാണ് മിഡില് ഈസ്റ്റിലെ ഹൈപ്പര്മാര്ക്കറ്റുകളിലേക്ക് ലുലു എത്തിക്കുന്നത്. യു എ ഇയിലെ ആസ്ത്രേലിയന് അംബാസഡര് റിദ്വാന് ജാദ്വത്, ആസ്ത്രേലിയയിലെ യു എ ഇ അംബാസഡര് ഫഹദ് ഉബൈദ് മുഹമ്മദ് എ എ, ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടര് ആന്ഡ് ചീഫ് സസ്റ്റൈനബിളിറ്റി ഓഫീസര് മുഹമ്മദ് അല്ത്താഫ്, ഗ്ലോബല് ഓപ്പറേഷന് ഡയറക്ടര് ഷാബു അബ്ദുല് മജീദ്, ഡയറക്ടര് ഓഫ് മാര്ക്കറ്റിംഗ് ആന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഡയറക്ടര് വി നന്ദകുമാര് തുടങ്ങിയവരും ആന്തണി ആല്ബനീസിന്റെ സന്ദര്ശക സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമായി.