Connect with us

Kerala

ജെയ്നമ്മ തിരോധാന കേസ്: പ്രതി സെബാസ്റ്റ്യന്റെ റിമാന്‍ഡ് കാലാവധി നീട്ടി

ഒരു ദിവസം കൂടി പ്രതിയെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കസ്റ്റഡിയില്‍ നല്‍കി. ഏറ്റുമാനൂര്‍ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടേതാണ് ഉത്തരവ്.

Published

Aug 13, 2025 12:15 am |

Last Updated

Aug 13, 2025 12:15 am

ചേര്‍ത്തല | കോട്ടയം ഏറ്റുമാനൂര്‍ സ്വദേശി ജെയ്നമ്മയുടെ തിരോധാന കേസില്‍ പ്രതി സെബാസ്റ്റ്യന്റെ റിമാന്‍ഡ് കാലാവധി നീട്ടി.  ഏറ്റുമാനൂര്‍ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടേതാണ് ഉത്തരവ്.

ഒരു ദിവസം കൂടി പ്രതിയെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കസ്റ്റഡിയില്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ നീട്ടി നല്‍കിയ കാലാവധി നാളത്തോടെ അവസാനിക്കാനിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ ഉത്തരവ്.

അന്വേഷണ സംഘം 13 ദിവസം സെബാസ്റ്റ്യനെ ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും കേസില്‍ വഴിത്തിരിവാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വിവരവും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ചോദ്യം ചെയ്യലിനോട് സെബാസ്റ്റ്യന്‍ സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കിയത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ മിന്നല്‍ പരിശോധന; 16,565 ലിറ്റര്‍ വ്യാജ വെളിച്ചെണ്ണ പിടിച്ചെടുത്തു

Kerala

ജെയ്നമ്മ തിരോധാന കേസ്: പ്രതി സെബാസ്റ്റ്യന്റെ റിമാന്‍ഡ് കാലാവധി നീട്ടി

Kerala

വിഭജന ഭീതി ദിനം: ആശയക്കുഴപ്പത്തിനിടെ പുതിയ സര്‍ക്കുലറുമായി കേരള സര്‍വകലാശാല

Kerala

അട്ടപ്പാടി ചുരത്തില്‍ അജ്ഞാത മൃതദേഹം

National

ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് പൗരത്വത്തിന്റെ നിര്‍ണായക തെളിവായി കണക്കാക്കാനാവില്ല: സുപ്രീം കോടതി

Kerala

തൃശൂരില്‍ സി പി എം ഓഫീസിലേക്ക് ബി ജെ പി മാര്‍ച്ച്; സംഘര്‍ഷം

Kerala

ആഭിചാരക്രിയയുടെ പേരില്‍ വീട്ടമ്മയില്‍ നിന്ന് പണവും മൂന്നുപവന്‍ സ്വര്‍ണവും തട്ടിയെടുത്തു; സ്ത്രീ അറസ്റ്റില്‍